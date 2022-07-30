股王大立光創高 光學／元宇宙族群 下半年必買股？

【撰文/陳子榕】

台股周五(7/29)收15,000.07點，上漲108點，成交量2,229億，量價配合得宜。

本周周線收漲50.7點，周線連四紅；七月K線收紅174點；中多確立，可望複製去年四月軋空行情，可望再漲一千點。

萬寶投顧陳子榕表示，近期美股重量級科技股財報如:微軟、 德儀、 谷歌、 蘋果、 亞馬遜等均繳出優於市場預期的成績單，美那斯達克指數與費辦指數受此激勵，雙雙站上季線，台股在美股激勵與國安基金護盤下，反覆震盪走高，站上萬五後，繼續挑戰季線15,500點，操作上仍以選股不選市，著重個股表現。

週四(7/28)凌晨眾所期待的美國聯準會利率會議結果出來，聯準會主席鮑爾表示，一如市場所預期的調升三碼，筆者早在兩週前就已對外預測升三碼的機率相當高，現在印證，果然如此。七月升息三碼後，九月有機會不會那麼鷹派，有可能偏鴿派，屆時股市將無烏雲。

萬寶投顧陳子榕提到，鮑爾本次會後談話重點偏向鴿派，表示抑制通膨依舊是首要目標，但是需配合相關經濟數據，進行動態調整，我們解讀為升息步伐將放緩，市場風險承受度提高，以科技股為代表的那斯達克指數飆漲，費半指數也彈升，美債殖利率下跌，投資人又重新擁抱風險性資產。股市偏向審慎樂觀。

權王台積電(2330-TW)也因為有國安基金的加持，近期走勢平穩，今天順利站上五百大關，收509元。自國安基金進場(7月12日)之後，台積電(2330-TW)股價沿著五日線而上，7月5日的433元成了近期低點，今天台積電(2330-TW)站上季線，收在509元，上漲1.6%，提振台股信心，相關個股可望被帶動上去，如采鈺(6789-TW) 、精材(3374-TW)均大漲 、精測(6510-TW) 今收漲停、 雍智科技(6683-TW)今收漲停、家登(3680-TW)、京鼎(3414-TW) 、帆宣(6196-TW)等等表現不錯 ，這些個股多可留意。

萬寶投顧陳子榕指出，光學族群最近很搶鏡，受惠手機、車用、元宇宙政策著墨深的題材。光學族群適時搭上這三種題材，表現得相當亮眼。光學族群各有不同擅長領域，大立光(3008-TW)手機鏡頭，玉晶光（3406-TW）主要是手機鏡頭，揚明光（3504-TW）是車用及 AR/VR，先進光 （3362-TW）是NB鏡頭，聯一光（3441-TW）是車用鏡頭，致伸（4915-TW）是車用鏡頭模組。光學族群走勢在下半年可望再衝一波。

萬寶投顧陳子榕在7/5跟大家推薦大立光(3008-TW)，當下價位於1,720~1,740元，週五收盤2,090元，價差高達370元，上漲21%，小買一張也有37萬入帳，若小買100股，也有三萬多利潤，現在台股處處都是賺錢的機會。

除了大立光(3008-TW)獲利21%之外，更早卡位的揚明光(3504-TW)獲利+40%，采鈺(6789-TW)獲利17%，目前持續抱牢，持續噴。為了幫助更多的榕粉們，提供產業面領先訊息，搭配籌碼優勢，陳子榕再推下半年持續成長的三檔股票：

大立光(3008-TW)，下半年iPhone 14即將正式發表，傳主鏡頭規格將升級至4800萬畫素，並將支援8K攝影功能，上半年獲利 78.36元，上半年配息39.5元，全年估150元以上，本益比有拉高空間，股價拉回月線具支撐，上看年線，法人連二買超171張，拉回承接。

先進光(3362-TW)，NB鏡頭廠先進光（3362-TW）繼首季獲利以每股稅後淨利0.81元，超越2021年全年獲利，第二季獲利又續報佳音，5、6月合計EPS 0.43元大勝去年同期的每股淨損0.13元，轉機味道十足。

驊訊(6237-TW)，是Oculus及宏達電HTC Vive供應商，供應音訊晶片，搭著元宇宙的題材跟著威盛一起衝。技術面 : 券資比高達63%，股價高姿態整理後，續攻。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了可以免費拿到飆股外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取「宇宙天選之股」。

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