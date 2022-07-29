政院聯手Meta推動AR VR，光學股/台積電大聯盟第三季大成長?

【撰文・陳子榕】

台股周四(7/28)收14,891 點，下跌29點，成交量2,200億。融券56.4萬張，創近14個月來新高，指數可望震盪走高，萬五指日可待；但操作上仍以選股不選市，選擇站在產業浪頭上的個股。例如今天最為弱勢的為ABF載板三雄，欣興(3037-TW)、景碩(3189)收跌停，南電(8046-TW)收近跌停板；但是元宇宙族群中的建達(6118-TW)收漲停，驊訊(6237-TW)大漲近6%；這就是選對股與選錯股的天壤之別，所以8月的操作仍以選股為王道。

萬寶投顧陳子榕指出，自蔡英文總統上任以來，發展綠電及再生能源產業一直是蔡政府的核心政策，預計 2025 年綠能將占整體能源的百分之二十。蔡英文總統表示，在她任內，再生能源有突破性的發展，台灣已成為國際再生能源投資的亮點，她相當有信心達成目標，將打造台灣成為亞太綠能中心。而台灣又有那些業者因此而受惠，分別是茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、安集 (6477-TW) 等，往往政府在公布新能源政策時，都會帶動以上這些相關族群上漲。

此外，根據規劃，2025 年離岸風電累計設置量要達 5.7 GW (10 億瓦)，為離岸風電產業注入一劑強心針，越來越多本土廠商加入供應鏈的行列，要來分食這塊兆元市場大餅。其中包括風場開發的中鋼 (2002-TW)、力麗 (1444-TW)；螺栓恒耀 (8349-TW) 與春雨 (2012-TW)；連接器線材信邦 (3023-TW)；發電機東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW)；變流器台達電 (2308-TW)；風電電纜華新 (1605-TW)、唐榮 (2305-TW)；營造統包中鼎 (9933-TW) 等，在政府持續推動下，離岸風電國家隊已然成形。

萬寶投顧陳子榕強調，元宇宙憑什麼可以成為下一個護國神山呢? 根據花旗銀公布的報告顯示，到 2030 年，元宇宙整體潛在市場規模可能增長至著 8 兆至 13 兆美元(約390兆台幣)，擁有多達 50 億的用戶。在龐大的商機之下，引起了蔡政府的注意，蔡英文總統表示：行政院今年將新設「數位發展部」，推動 AR、VR 等數位發展政策。

此外，臉書母公司 Meta 與資策會，近期共同宣布在台灣啟用亞洲第一個「元宇宙 XR Hub Taiwan」，該基地展現 Meta 有信心台灣將在快速演進的元宇宙產業中，扮演關鍵角色。雖然元宇宙目前剛在萌芽階段，但是台灣憑藉著優異的電子產業優勢，在硬體方面已經開始出貨，搭上元宇宙這條線。

除了宏達電(2498-TW)集團在推行元宇宙上相當有策略外，還有那些廠商是已經真實的開始在獲利呢?如揚明光(3504-TW)和采鈺(6789-TW)等。陳子榕提到近期在69.5元買進揚明光搭著元宇宙的光環，讓揚明光漲到破百的價位，獲利高達40%；而采鈺則是在290元買進，短短六個交易日，一張賺5萬，十張就賺50萬，成績斐然，陳子榕表示自己是目前市場上少數可以拿出元宇宙真實績效的分析師，所以「想賺元宇宙就找陳子榕」!

接下來台股將挑戰萬五關卡，萬五之上又是另外一個風景，投資人應如何超前布局台股呢？陳子榕認為以下這三檔股票，是值得投資人好好注意跟琢磨的標的：

大立光(3008-TW)，大立光今年上半年獲利逆勢走揚，累計營收198.08億元，比去年同期下滑近一成，但是因業外收益挹注49.18億元，在業外獲利差距擴大下，今年上半年EPS高達78.36元，完勝去年同期的EPS 61.69元，今年上半年的股利也大放送，達39.5元。隨著iPhone光學鏡頭規格升級，預期蘋果主要鏡頭供應商大立光，第三季營運動能將加溫，下半年表現可望優於上半年。

鈺創(5351-TW)，攜手集團旗下鈺立微電子(eYs3D)在本屆Computex大展中，大秀以泛現實XR全面推進元宇宙的技術實力。開發創新技術結合既有技術優勢的電腦視覺領域的晶片與次系統產品，瞄準終端工業與服務型機器人及AIoT智慧產品之藍海市場。籌碼面:券資比高達近30%，續軋空。

威盛(2388-TW)，威盛6月合併營收達7.23億元、年成長20.3％，累計2022年上半年合併營收為44.96億元、年增41.0％，寫下14年以來同期新高。威盛持續拓展AI、嵌入式物聯網市場，使業績表現增加，切入元宇宙供應鏈。籌碼面:券資比高達近50%，續軋空。

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