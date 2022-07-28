【撰文／張文赫】

投資市場有個很有名的理論稱為「戴維斯雙殺」，簡單的來說，當股市面臨空頭走勢或景氣下修的時候，反應在股價上會突然發現，公司明明獲利很好，EPS倍數成長，但是股價卻不漲反跌，讓許多投資人無法理解，這是戴維斯雙殺的第一階段：本益比的調整。第二階段則是面臨公司獲利的下修，一旦發生這樣的狀況，市場又會將本益比持續下調，股價就會出現崩跌的狀況，現在的台股很可能即將面臨戴維斯雙殺。

盛群 撼訊庫存創新高

我在5月份就特別提到，目前電子產業最大的問題還是終端消費低迷，庫存調整還沒結束，越下游的廠商惡化幅度越大，其中硬體品牌廠存貨水準與獲利均大幅惡化，下游組裝廠存貨有增加，但不如硬體高，而電子零組件獲利表現普通，存貨週轉天數卻大增，去庫存壓力大。

從最近招開的法說會就可以看出端倪，盛群在法說會提到，目前庫存水位已攀升到4個月左右，通路商也高達五個月，庫存水位達到歷史高點，因此必須要耗費至少半年以來去化庫存，預期2023年上半年才有機會降回正常水準，撼訊則認為過去兩年產業榮景，部分廠商有double booking甚至(triple booking下單狀況，現階段庫存水位少則2～3個月，多則半年，庫存去化壓力大。廠商為了去化庫存，勢必要減少下單，下半年到明年的獲利都可能面臨下修，股價的壓力也隨之而來。

智原利多大跌

戴維斯雙殺的另外一個例子就是智原(3035)，7/26召開法人說明會二季合併營收達33.7億元，較前季上升5%，較去年同期則成長99%；毛利率達49.3%，相較第一季49.68%微幅下降；EPS則為2.66元，為歷史次高，上半年大賺5.36元，同時預測今年維持年增6成目標，明年持續成長，但是隔天智原股價大跌幾乎打到跌停板。

公司明明基本面非常好，為什麼股價不漲也就算了還大跌，這就是我一開始跟大家報告的戴維斯雙殺效應，除了智原股價早已反應過今年的成長性之外，在空頭市場本益比和未來獲利下修的預期效應，都是股價利多大跌的原因，投資人可以利用戴維斯雙殺來選擇空方標的。