蔡政府下一個護國神山在元宇宙？

【撰文／陳子榕】

台股週二(7/26)收14,806點，下跌129點，成交量1,833億元。這一波由最低13,928點急拉至今高點，指數大漲千點，目前守穩於月線，外資於期貨市場淨多單近萬口，不排除有壓低進場的可能性，目前操作仍以選股不選市為主。

自國安基金在7月12日宣布進場護盤，挑戰萬五近關情怯，最高來到14,996點，差4點挑戰成功。不過因美股適逢超級財報周與半導體調整庫存賣壓，指數持續月線附近震盪，若上游庫存積極去化，挑戰季線可望垂手可得。

本週美股相當熱鬧，7月28日聯準會利率會議、加上科技五大巨頭財報公布分別是微軟、META、Alphabet、蘋果、亞馬遜、外加有重要經濟數據將公布，天天都有重要消息公布。而台股則是重量級法說會一場接場，包括穩懋(3105)、智原(3035)、超豐(2441)、旺宏(2337)、聯電(2303)、欣興(3037)、精測(6510)、台郡(6269)、友達(2409)、瑞昱(2379)、聯發科(2454)、中華電(2412)、台達電(2308)等。這些重量級個股可望利用利空測底或打出第二隻腳，只要底部支撐強，可望再走出另一段千點行情。

以聯發科(2454)為首的IC設計廠，將面對市場對於去庫存的疑慮。因自2020年以來，IC設計業者害怕沒有晶片可賣，2021年起採取拉高庫存的策略，導致今年首季庫存水位再度改寫歷史新高，在第二季庫存壓力持續升溫下，自然也讓出價格話語權，回歸買方市場。

雖然聯發科(2454)在當前中國智慧型手機仍舊疲弱情況下，即便第三季可能有財測不佳的情況，但是在健康的訂價環境與預期打入蘋果Apple Watch供應鏈的利多消息之下，外資法人多數還是給予買進的評等。且聯發科(2454)股票已從之前的高點修正了40%，隨著經濟在疫情後重新開放下，聯發科2023年將可持續成長，聯發科(2454)的低價5GSoC應該會扮演5G推動的關鍵角色。在壞消息去，好消息來的情況下，聯發科(2454)可望成為推動台股上季線的動能之一。