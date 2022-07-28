三大亮點加持 網通股領先突圍

【撰文／賴建承】

在中國解封與晶片缺料問題減緩下，國內網通廠6月營收就明顯回升，由於第三季為網通傳統旺季，在疫後基建題材加持，加上設備升級浪潮帶動，配合5G持續擴建、wifi6滲透率增、低軌道衛星商機等三大亮點加持，研判網通將成為下一波千點行情不可或缺的主流之一。

聚焦5G、wifi6、低軌衛星

網通三大亮點的商機在那呢？首先，5G開通已多年，但5G的訊號穿透性較差，故需要建置比4G多的基地台，同時需要5G CPE以克服5G低波長而致傳輸距離短問題，根據MIC預測，5G CPE出貨量將由2021年的560萬台成長至2024的約2000萬台，複合成長率為52.9%。至於WiFi 6方面，雖然2022年智慧型手機成長有趨緩疑慮，但將有更多汽車、物聯網、擴充實款及虛擬實境解決方案進入市場，因此，傳輸的需求與進步則是不間斷，2022年WiFi 6、6E市占率將達58%，超越WiFi 5成為主流，預估2025年支援WiFi 6、6E智慧型手機市占率將突破80%。最後在低軌道衛星商機方面，2022年包括中國、美國與英國均投入低軌衛星部署，集邦科技預估，2023年全球衛星產業產值可達到3083億美元，年成長率4.5%。綜上所述，這三個亮點將讓網通產業持續高速成長，相關個股將是下半年的多頭焦點。

仲琦獲利倍增；建漢訴求轉機

仲琦(2419)6月營收13.7億，年增率96.2%，創下寫歷史新高，因新產品和新客戶挹注，第二季毛利率來到23.46%，單季EPS 0.53元，較上季的EPS 0.23元及去年同期的EPS 0.06元，分別成長130%及783%，累計上半年EPS 0.76元。除北美市場持續穩定成長外，包括Wi-Fi 6網路延伸器產品，DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6等新產品也開始出貨歐洲，這對下半年業績成長可期。股價在業績加持下一路大漲，10日線不破多頭可期。建漢(3062)雖然第一季虧損，不過第二季營收11.8億，較第一季大幅成長51.3%，具有轉機題材，加上重慶廠及越南廠的整合已於去年完成，營運可望反轉向上。此外。建漢深耕低軌衛星市場多年，目前已小量送樣，研判2023年將量產挹注營收。股價已打出大頭肩底並突破頸線，一旦法人買盤回籠，股價有機會挑戰去年第四季高點，月線為多空分水嶺。

智易、昇達科獲利逐季成長

明泰(3380)第一季EPS 0.25元，6月營收38.47億，創下歷史新高，年增率達41.2%，主要因拓展北美新市場，及中國封城措施鬆綁所致。雖然缺乏法人買超，不過股價已突破長期下降壓力線，今年EPS估1元，本益比稍高，因此，去年12月高點區壓力不輕。智易(3596)6月營收39.76億，年增24.8%，第二季營收108.88億、季增14%、年增5.7%，創單季歷史新高。下半年因全球固網用戶數持續增加，來自光纖等固網寬頻規格升級趨勢有利產品組合與價格。此外，Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E滲透率逐步提升，5G CPE用戶端接取設備裝置需求也不容小覷，故營收逐季成長可期。第一季EPS 1.8元，全年挑戰9元，近期土洋對作，要留意投信是否再清籌碼，月線不再失守，可偏多操作。昇達科(3491)，第2季營收4.76億，季增8%；上半年營收9.18億元，年增18.8%；毛利率由第1季的35.83%，提升至第2季41%，6月更高達47%，第2季稅前淨利1.36億元，季增97%，上半年稅前淨利2.05億，年增21%，稅前EP S 2.18元。今年EPS預估5.5元，不過外資與投信近期有調節跡象，月季線反壓尚未突破前先觀望。

合勤控飆漲，中磊、啟碁低估

合勤控(3704)6月營收28.5億，寫下歷史次高，月增率38.2%、年增率24.7%，第二季營收62.28億，季減11.4%，主要是中國封城影響，上半年營收132.5億，年增2.3%。展望下半年，WiFi 6、WiFi 6E持續升級為未來趨勢，再加上下一世代的無線網路WiFi 7可望在明年中出貨，有助毛利率回升。第一季EPS 0.74元，全年EPS估2.5元，在外資大買下，股價已突破長期下降壓力線，並站上所有均線，5日線不破可偏多操作。中磊(5388)第一季EPS 1.29元，受惠於PON、WiFi-6與STB帶動，第三季營運看俏。由於固網頻寬升級帶動換機潮，加上影音串流需求增長，5G、PON、OTT STB與WiFi-6趨勢向上，有助公司業績逐季攀高。今年EPS預估5.5元，外資與投信一路呈現偏多，不過股性偏冷，不建議追高以低接為主，月線支撐不可破。至於啟碁(6285)，第一季EPS 0.77元，受惠企業用WiFi-6 AP、企業換機之高階網路交換器，5G FWA也成為新舊產品轉換之成長動能，加上低軌道衛星商機，今年EPS挑戰4元，股價近期站上所有均線，月、季線也呈現黃金交叉，月線不破多頭持續。