鑽石生技亮晶晶 大股東中天受惠

【撰文／王榮旭】

鑽石生技7/25以參考價35元登錄興櫃，當日最高漲到300元，大漲高達7.5倍，主要是投資生技產業，其中持有合一5.83%，興櫃醣基17.54%、欣耀生醫9.74%以及國內未上市還有海外公司及基金，掛牌首日市值一度飆到一千五百億，大股東之一中天持有14.4萬張，採權益法認列，原始成本每股不到6元，潛在帳上價值龐大，但股價卻為同集團最低，本週爆量挑戰年線60元。

鑽石生技一飛衝天，合一有望跟上比價

鑽石生技能掛牌就一飛衝天，主要價值在合一、興櫃醣基，兩者市值達10億美元以上，合一(4743)六月認列抗體新藥FB825授權之簽約金，單月營收10.1億創歷史新高，對比新藥股王藥華藥Q2營收9.7億，今年全年EPS估虧6.4元，是否能損益兩平仍須看下半年新藥銷售狀況，明年拚轉虧為盈，股價姿態最高，6/30創歷史新高576元，股價緩步墊高準備挑戰新高。新藥並非每個月都會出貨，儘管兩家營收認列不同，Q2營收水準都相當，藥華藥股價500元以上，合一今年EPS估3元，還比藥華藥今年虧損來的好，股價卻不到兩百元，具有低基期優勢，加上持有鑽石生技7.9萬張，潛在利益價值高，本業藥證部分，美國市場先採以醫材 510(K)搶攻商機，目前已經完成補件，至於中國藥證同樣補件中，一旦通過市場想像空間大。

大學光Q3旺季更旺

亞洲生技大展即將在7月底舉行，生技高價族群啟動比價行情，生技股后晶碩股價450元，藥局股大樹受惠防疫物資及保健品熱賣，營收維持高檔，和大學光雙雙比價，大學光為國內眼科龍頭廠商，主要提供屈光雷射手術、白內障手術及兒童近視防控產品，目前在台診所數達26家，中國市場則是經營11家診所，未來將持續在兩岸新增據點，今年Q1營收創歷史新高，Q2營收因疫情影響小下滑，隨著疫情趨緩，第三季又是手術旺季，Q3業績看好旺上加旺，有機會挑戰歷史新高，今年獲利挑戰一個股本，外資七月以來默默吃貨，股價站回所有均線創今年新高，往去年高點450元挑戰。