快訊

一張圖看天氣！颱風桑達將生成 季風低壓帶靠近防雨勢

稱綠營不好意思問林智堅論文真偽 沈富雄：若「山崩地裂」也不得不退選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石生技亮晶晶 大股東中天受惠

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

鑽石生技7/25以參考價35元登錄興櫃，當日最高漲到300元，大漲高達7.5倍，主要是投資生技產業，其中持有合一5.83%，興櫃醣基17.54%、欣耀生醫9.74%以及國內未上市還有海外公司及基金，掛牌首日市值一度飆到一千五百億，大股東之一中天持有14.4萬張，採權益法認列，原始成本每股不到6元，潛在帳上價值龐大，但股價卻為同集團最低，本週爆量挑戰年線60元。

鑽石生技一飛衝天，合一有望跟上比價

鑽石生技能掛牌就一飛衝天，主要價值在合一、興櫃醣基，兩者市值達10億美元以上，合一(4743)六月認列抗體新藥FB825授權之簽約金，單月營收10.1億創歷史新高，對比新藥股王藥華藥Q2營收9.7億，今年全年EPS估虧6.4元，是否能損益兩平仍須看下半年新藥銷售狀況，明年拚轉虧為盈，股價姿態最高，6/30創歷史新高576元，股價緩步墊高準備挑戰新高。新藥並非每個月都會出貨，儘管兩家營收認列不同，Q2營收水準都相當，藥華藥股價500元以上，合一今年EPS估3元，還比藥華藥今年虧損來的好，股價卻不到兩百元，具有低基期優勢，加上持有鑽石生技7.9萬張，潛在利益價值高，本業藥證部分，美國市場先採以醫材 510(K)搶攻商機，目前已經完成補件，至於中國藥證同樣補件中，一旦通過市場想像空間大。

大學光Q3旺季更旺

亞洲生技大展即將在7月底舉行，生技高價族群啟動比價行情，生技股后晶碩股價450元，藥局股大樹受惠防疫物資及保健品熱賣，營收維持高檔，和大學光雙雙比價，大學光為國內眼科龍頭廠商，主要提供屈光雷射手術、白內障手術及兒童近視防控產品，目前在台診所數達26家，中國市場則是經營11家診所，未來將持續在兩岸新增據點，今年Q1營收創歷史新高，Q2營收因疫情影響小下滑，隨著疫情趨緩，第三季又是手術旺季，Q3業績看好旺上加旺，有機會挑戰歷史新高，今年獲利挑戰一個股本，外資七月以來默默吃貨，股價站回所有均線創今年新高，往去年高點450元挑戰。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1500期】

延伸閱讀

長榮、陽明 發放1,650億股息

永昕私募 日藥廠躍大股東

興櫃股本王將換人 星宇航空與第一金證券簽約輔導IPO

交易首日股價大噴發！鑽石生技登興櫃攻上300元 大股東樂翻

相關新聞

科技園區號召青年返嘉 創新長照打造「友善之嘉」

嘉義縣長-翁章梁從就職第一年深知嘉義正面對農業弱化、老無所依、青年就業等三大矛盾

指數站月線，布局業績股

大盤從元月高點18619跌到13985，半年時間大跌25%，跌幅程度與S&P500指數相當，指數從479跌到362，跌幅同樣接近25%

台股面臨戴維斯雙殺

投資市場有個很有名的理論稱為「戴維斯雙殺」，簡單的來說，當股市面臨空頭走勢或景氣下修的時候，反應在股價上會突然發現，公司明明獲利很好

蔡政府下一個護國神山在元宇宙？

台股週二(7/26)收14,806點，下跌129點，成交量1,833億元。這一波由最低13,928點急拉至今高點，指數大漲千點

三大亮點加持 網通股領先突圍

在中國解封與晶片缺料問題減緩下，國內網通廠6月營收就明顯回升，由於第三季為網通傳統旺季，在疫後基建題材加持，加上設備升級浪潮帶動

鑽石生技亮晶晶 大股東中天受惠

鑽石生技7/25以參考價35元登錄興櫃，當日最高漲到300元，大漲高達7.5倍，主要是投資生技產業，其中持有合一5.83%，興櫃醣基17.54%、欣耀生醫9.74%以及國內未上市還有海外公司及基金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。