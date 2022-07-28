指數站月線，布局業績股

【撰文／黃清照】

大盤從元月高點18619跌到13985，半年時間大跌25%，跌幅程度與S&P500指數相當，指數從479跌到362，跌幅同樣接近25%，但S&P500指數已反彈到季線位置，其餘道瓊、那斯達克也都站回季線，就連跌幅最深的費半也自低點反彈超過兩成。反觀大盤自年初起跌下跌五浪，開啟ABC反彈行情，相比國際股市位階已反彈到季線，大盤僅站上月線距離季線位置15553還有600點空間，OTC同樣仍在季線之下，指數短線無破底疑慮，若有拉回趁勢布局優質業績股。

ABF財報表現亮眼，搶中級反彈

先前提醒個股反彈，但走勢將出現兩極化，過去長期看壞的PA，穩懋法說會後隔日開低走低，股價再創新低到152元，同族群的全新、宏捷科若有反彈站在賣方。電動車概念股走勢依舊強勁，胡連股價6月營收創歷史新高，先前股價衝到160元拉回，投信積極加碼，高檔整理幾天將再挑戰前高。信邦今年營運同樣看好，第二季營收創歷史新高，全年獲利挑戰一個股本，在外資加持下蠱價有望挑戰今年新高292元，上期推介的健和興今年獲利估6元以上，本益比最低估僅12倍，股價有機會挑戰百元水準。

電動車趨勢長線看好，ABF未來3-5年需求並未改變，訂單能見度達一年以上，下半年ABF載板價格持續上漲，欣興營收已連續四個月創高，公布上半年獲利接近一個股本，毛利率更上升至37.8%，股價自261元修正到144.5元，跌幅達44%超跌，今年獲利估2個股本以上，本益比不到十倍。景碩(3189)股價從257.5元跌到124元，跌幅超過五成，營收同樣連四個月創高，今年擴產計畫維持不變，Q2 EPS 4.65元，景碩上半年獲利8.04元與欣興相當，股價僅149元低於欣興30元，有機會落後補漲。