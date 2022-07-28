蔡明彰觀點：台股最危險時刻已過 次產業最壞情況未到來

萬寶投顧蔡明彰強調，一般預料本週企業財報發佈高峰過後，台股今年最危險的時刻已過，但次產業最壞的情況還沒到來。

股市最危險的時刻是大環境變壞，但多數人渾然不知。從今年高點18,619點重挫到13,928點，大跌4,691點，這段時間最危險，大跌的背景為通膨排擠消費電子產品需求加上疫情紅利結束，全球民眾消費習性重大改變。

台股以消費電子的PC、手機、電視高度相關，企業獲利能力遭遇空前挑戰，造成估值過高下修的熊市格局。

股市永遠反映未來，尤其反映大家不知道的利多及利空，能夠在萬八、萬七提前掌握企業獲利能力拐點的人少之又少，所以今年操作績效都重傷。

來看一個現象，外資今年累計賣超台股9,700億元，接近過去二年賣超的總和，除了少數大型權值股有賺外，多數股票應是賠錢出脫，投信更不用說，績效從去年正報酬40％變成今年-30％，勞動基金估計上半年大虧4,000億元，創史上最大紀錄，壽險公司上半年淨值大減1.46兆元。

所有台股參與者都受傷，但初級市場的上市櫃公司第一季法說普遍樂觀，究竟誤判景氣或沒說實話，應該兩者都有。

今年2月台積電(2330-TW)7位副總加碼自家股票，買在600元以上，現在跌到502元，帳上虧損近二成。台積電第一季及第二季法說都交出亮麗財報，所以高層加碼股票沒有誤判，但台積電第二季法說釋出晶片需求下滑週期到2023上半年的利空訊息，定調半導體從現在開始去庫存大作戰，整體半導體估值下調，即便業績最好的台積電也不例外，因此台積電下修本益比，股價也跌了。

萬寶投顧蔡明彰強調，形勢比人強，第二季法說各家上市櫃公司全面翻空，沒人敢逞強，對抗大環境，但當上市櫃公司不再鐵齒，誠實指出庫存問題就是市場所有人都知道的利空，這時候台股最危險的時刻過去了。

然而次產業最壞的情況還沒到來，庫存調整需要很長時間，相關次產業景氣的谷底尚未出現，君子不立於危牆之下，明確知道景氣未落底，何必現在持有太多股票。

力積電(6770-TW)成熟製程景氣有雜音，第二季法說會改口產能利用率調整到年底，13名高層在5～6月出脫持有1,164張，5月創59.4元波段高點，現在跌破40元。成熟製程的聯電(2303-TW)高層也在5～6月減少持股500張，當時曾有5字頭價位，現在4字頭不到。這個現象說明晶圓代工成熟製程景氣確實走入拐點。

萬寶投顧蔡明彰強調，過去二年疫情爆發採用成熟製程生產的晶片開始供過於求，去庫存大多是漫長過程，廠商減產及降價是去庫存的最後二大途徑，都會傷害企業毛利率及獲利能力，無可避免股價還會下跌。

因此次產業最壞的情況還沒到來，全球最大砷化鎵代工廠的穩懋(3105-TW)是這波法說最悲觀者。第二季EPS 1.52元，創13季低點，第三季財測營收季減25％，並下修今年資本資出3成。穩懋去年EPS 12.9元，曾創467.5元天價，今年上半年EPS 3.6元，全年下修至6～7元，較去年大幅衰退逾4成。由於中國智慧型手機需求不佳，只能靠拉長時間消化庫存，通常庫存調整的時間二季以上的股票就有破底的風險。

週三穩懋創152元跌停的新低價，根據郭明錤分析師的調查，手機其他零組件、充電器、相機、MOSFET的庫存修正至少到第四季，這三個次產業最壞的情況也沒到來。

創惟(6104-TW)為USB控制IC龍頭，6月EPS 0.11元，年減8成，5～6月合併EPS僅0.6元，由此看來，第二季財報將大跳水，該公司第一季EPS 3.93元，市場普遍預估今年上看14元，3月創333.5元天價，當時搭上歐盟統一充電器規格的利多，但沒想到景氣變化如此快速，創惟下修今年EPS到8元，週三創120元新低價。

萬寶投顧蔡明彰強調，當上市櫃公司法說釋出保守展望，隨之而來市場將會下修EPS，估值偏高的股票就籠罩在股價破底的風險。

IP的智原(3035-TW)上半年EPS 5.36元，超越去年全年的4.65元，但週三重挫8％，因為市場對智原的期待很高，但法說潑了一盆冷水，估第三季營收季減個位數，表示砍單去庫存，覆巢之下無完卵，智原今年預估EPS也應該沒有市場估計的13元水準。

對比之下，威盛(2388-TW)今年預估仍會虧損，本波大漲75％，光靠軋空不能持續維持高估值。

高估值的電子股，可能利用8月中旬公佈半年報之前，逢反彈減碼，而全數公告半年報之後，大家會做比較，資金會轉向業績好，沒有庫存問題，下半年展望佳的次產業。

萬寶投顧蔡明彰強調，趨吉避凶乃天性，電子股至今避開庫存調整的次產業，轉向網通、工業電腦，共同點股價不是熊市反彈，而是多頭回升。

受惠全球解封商機，市場對這二個次產業瞭解不多，連法人都是進進出出，必須通過半年報數字來強化中長線抱牢的信心。

現在供應鏈缺料、缺晶片紓解，解封消費人潮湧現，網路通訊設備及電信端採購增加，6月營收創歷史新高的仲琦(2419-TW)、明泰(3380-TW)、智邦(2345-TW)、中磊(5388-TW)、神準(3558-TW)等於此有關。

仲琦受惠電信端下單，上半年EPS暴衝到0.76元，年增11.6倍，全年上修至1.8元，週三攻上漲停，創新高價，仲琦創新高價，為業績好的網通注入強心劑。

6月營收歷史新高的IPC有研華(2395-TW)、虹堡(5258-TW)、振樺電(8114-TW)，密切注意IPC族群的半年報，若優於預期，將發動攻勢。

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