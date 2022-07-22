台積電站上500元大關， IP股智原 世芯 力旺 牛氣沖天？

【撰文・陳子榕】

台股在國安基金進場後，連五紅，近期在美晶片法案下，持續向萬五叩關，扭轉保守氛圍，轉為樂觀。台股周四收14,937點，上漲204點，成交量2,358億元，量價配合得宜，資減券增之下，可望持續震盪盤堅。

萬寶投顧陳子榕表示，美晶片法案，由紐約州民主黨議員查克．舒默（Chuck Schumer）起草，目的是希望能讓晶圓大廠至美國落腳，帶來先進製程技術，以及擴大在美國本土製造的晶圓產能。歷經一年多的辯論後，美國參議院於本週三上午，以64比34票，宣布通過520億美元《晶片法案》，讓法案有所進展。其主要內容為明文禁止取得美方補助的企業，十年內不得於中國或是其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。

這很明顯是美中貿易戰的延伸戰場，美國身為全球科技的領頭羊，在科技方面自然不願看到中國超越或是跟上美國。目前市場上的評論分析，幾乎偏向對台灣有利評論。

萬寶投顧陳子榕指出，站在股票市場的角度，投資人想知道的是如何選股，她認為美國晶片法案一旦通過，除了台積電(2330-TW)、環球晶(6488-TW)受惠，英特爾、三星、恩智浦、德儀等計畫在美國興建新廠的廠商，也是受惠廠商。此外，中國一旦遭到美國牽制，訂單會流向台灣，因台灣無論在先進製程或成熟製程，都是國際重要的生產國。

最近的IC設計股票，雖有雜音，包括龍頭的聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)，雖法人的看法偏向保守，在這一波下跌的過程中，IC設計修正幅度相當大，20%-40%大有人在，不過自國安基金宣布進場護盤後，許多IC股紛紛跌深反彈，現如瘋狗浪般的彈升 : 如 力旺(3529-TW)、 智原(3035-TW) 、創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)、 M31(6643)、驊訊(6237-TW) 、威盛(2388-TW)等多可注意買點。

萬寶投顧陳子榕提及，還記得之前她在文章所說的三種可以低檔布局的股票嗎?

1.跌深反彈股; 2.未來趨勢股; 3.特殊題材股。

華通(2313-TW)，在7/12的文章中所推薦，至今上漲幅度15%，領先大盤漲幅。除了華通(2313-TW)之外，光學股中的大立光(3008-TW) 、揚明光(3504-TW)漲幅分別20%、 40%，這些股漲幅早就超越大盤指數漲幅，所以台股處處都是機會，應把握起漲點的機會。

萬寶投顧陳子榕強調，台積電(2330-TW)近期走勢平穩，趨向反轉向上，正在挑戰500元整數關卡。有國安基金和美國晶片法案的加持之下，可望一掃頹勢，成為帶領台股多頭的重要指標。而筆者在之前的文章中有提到，買權值股還不如買權值股旗下的小金雞，股本較小，股性活潑，又有富爸爸加持，業績自然不俗。所以陳子榕今天要向大家推薦台積電受惠股或是小金雞股：

采鈺(6789-TW)，受惠於5G手機的鏡頭搭載數量增加及畫素提升，加上車用電子及工業自動化等新應用強勁成長。第二季合併營收季增15.5％達26.50億元，較去年同期成長23.9％，為歷年同期新高及申請上市後季度營收歷史次高。

精材(3374-TW)，精材6月營收顯著回溫，達7.34億元，月增2.7％、年增23.3％，改寫歷年同期新高，也推升第二季營收21.36億元，季增27.8％、年增40.6％，亦為歷年新高峰。法人指出，消費性CIS元件受終端消費需求疲弱，衝擊精材接單，惟車用CIS封裝訂單仍維持強勁成長動能，使精材下半年CIS業績維持穩健。

中砂(1560-TW)，中砂為台積電(2330-TW)認可的優良供應商之一，同時也是美日記憶體大廠供應鏈。預期，受惠產品組合優化，高毛利產品如測試晶圓、先進製程用鑽石碟占比提升，以及較佳匯率因素下，第二季獲利有望刷新紀錄，上半年拚賺贏去年整年。

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