蔡明彰觀點：半導體跌深反彈 美國晶片法案利多出盡？

【撰文・蔡明彰】

萬寶投顧蔡明彰強調，熊市中期反彈的條件逐漸成形，美國汽油平均價格已從最高點下跌8％。

5月底到8月是美國夏天開車出遊旺季，汽油價格創新高帶動CPI，以6月CPI 9.1％來說，能源年增高達41％，但目前汽油價格已下跌判斷，未來發佈的CPI將逐月下降。

今年全球股市走入熊市的最大元兇是通膨，一旦通膨舒緩，即使經濟存在變數，跌深的股市往往會出現一波中期反彈。

在這個背景下，台股自最高點18,619點重挫4,691點，反彈三分之一，約15,060點，中期反彈滿足點約在15,500點左右，接近目前季線反壓，台股中期反彈能夠挑戰季線嗎？並非不可能。

觀察美股走勢，今年反映通膨排擠消費，跌最深的科技股那斯達克週二大漲3.1％，收11,713點，已站上季線11,683點，今年來仍下跌25％，但這是4月來跌破季線後，首度站回。道瓊指數、標普500及費城半導體指數尚未站上季線，再上漲1～2％就都站上季線。

如果美國四大指數都站上季線，對台股中期反彈就強化信心，現在台股最缺的是信心，信心增強立刻反映在成交量放大。

這次從低點13,928點反彈以來，即便國安基金進場護盤，還沒有看到單日成交量超過3,000億元。再看外資今年已賣超9,700億元，自7月13日國安基金宣布護盤來，五個交易日總計仍賣超70億元。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股缺乏信心，週三強攻到14,900點，接近萬五，就引發反彈一千點後短線獲利回吐賣壓，判斷外資正在等待二件事明朗。

首先，7月27日聯準會是否升息三碼，而不是四碼，若升息三碼就可望是最後一次升三碼，9月升息幅度會降為1～2碼。

聯準會今年加大升息幅度使美元強勢，相對新台幣貶至30元關卡，今年累計貶值近7％，新台幣貶幅這麼大，外資在台股賣超提款，自然不會停，要解開這個死結，聯準會升息幅度要縮小，美元回軟，新台幣回頭升值，外資就會回補台股。

其次，外資正在仔細觀察美股跟台股發佈的企業財報，這次大家心知肚明，根本不期待企業財報有重大利多，早已將業績預期下修了，因此這次財報的分析邏輯改變為沒那麼壞就是好。

以網飛Netflix為例，第一季財報發佈客戶流失20萬人，為10多年來首次，當天大跌35％，第二季財報又流失客戶97萬人，流失客戶數量增加，但低於分析師預期的200萬人，盤後股價上漲7％，因為網飛今年來股價已大跌66％，跌這麼慘，所有分析師都已下修財報的預期了。

然而美國科技股財報存在一個變數，強勢美元造成匯損。IBM上季匯損侵蝕利潤4％，週二逆勢下跌5％，又蘋果7月28日發佈的財報，高盛分析師預測，匯率會影響3％利潤，使得整體的盈餘將低於市場預期。

萬寶投顧蔡明彰強調，熊市中期反彈價差最大通常是跌深股，但也操作難度最高。表面上，反彈幅度很大，實際不易進出。最主要問題產業基本面有疑慮，股價波動難以掌握，追高殺低不僅沒搶到差價，反而再度套牢。

今年電子股跌最深是半導體，美國520億美元補貼半導體法案，程序性表決已通過，下週參院全院表決，小心跌深後有人反手出脫。

台積電(2330-TW)法說已定調，2023年晶片需求下滑週期。信心最強的力積電(6770-TW)也改口庫存調整需要二季，到年底前，產能利用率下滑。如果半導體庫存調整只有一季，股價提前落底，現在是買點，但二季調整到年底，現在才7月，中長線佈局仍太早。

還有半導體庫存調整需要幾季，表示有些公司的業績恐要再下修，如果EPS再下修，本益比就太高，投資人不可只看到有價差可搶，卻忽視背後估值偏高的風險。

矽晶圓長約出貨量開始減少，環球晶(6488-TW)今年EPS仍有30元水準，本益比15倍，沒有太高，但再生晶圓的需求也會減少，昇陽半導體(8028-TW)上半年EPS 1.14元，全年估2.5元，本益比28倍就不低了，台積電今年EPS估32元，本益比16倍，相當合理。

但相關創意(3443-TW)今年EPS估17元，本益比逾30倍，精材(3374-TW)今年EPS估6元，本益比20倍，估值就不低。

萬寶投顧蔡明彰強調，另外，有一種股票在大盤熊市卻走多頭，不論是美國或台股都以解封概念股為主，自本波低點反彈逾20％，符合牛市定義，在美股不是科技股，而是波音，自113美元漲到目前156美元，漲升38％，因為解封看好航空發展，接獲大量飛機訂單。

美國航空AAL自低點來上漲27％，聯合大陸航空UAL自低點來上漲23％，也都技術面走入牛市。

美國CDC放寬防疫規定，郵輪產業受惠，嘉年華郵輪CCL自低點反彈28％。台股航空雙雄長榮航(2618-TW)、華航(2610-TW)自低點來反彈尚未達到20％，但同樣解封題材，遲早會追上國際趨勢。但鈺齊-KY(9802-TW)、東哥遊艇(8478-TW)受惠國外解封需求，上半年業績大成長，線型早已多頭。

工業電腦的飛捷(6206-TW)、廣積(8050-TW)、振樺電(8114-TW)、虹堡(5258-TW)、立端(6245-TW)今年來股價正報酬，尤其今年EPS上調，表示解封商機化為實際業績，但週三並無表現，因為不是跌深反彈的焦點，但業績才是王道，中長線持續看好。

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