哪些股票受惠美晶片法案？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

週二台股收14,694點，下跌25點，成交量1,965億，日K連五紅，持續挑戰月線。台股於國安基金當天盤後宣布將進場護盤後，台股夜盤立刻暴漲280點，提振了投資人的投資信心，而國安基金成立的目的與時間為何?為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定，行政院在2000年成立國家金融安定基金，可運用資金總額新台幣5,000億元。

從2000年成立至今護盤了6次，分別在2000年3月首次政黨輪替、2000年10月原油大漲及停建核四、2004年5月319槍擊事件、2008年9月全球金融海嘯、2011年12月歐債風暴及北韓金正日過世、2015年8月全球股災。投入一個月後，最高漲幅有達到11.3%、其次是9%。統計過去的績效，除了第一次的護盤出現虧損之外，其餘六次都是獲利出場，總體來說六勝一敗，勝率高達86%。

雖然政府總是會在適當的時機進場護盤或是活化商業活動，但股票終究還是要回歸基本面。半導體產業十多年來不曾發生估值過高、庫存增加和經濟衰退等三大因素，這一波由消費性電子下游去化庫存，已逐漸往上游半導體消化庫存，預估年底前半導體股消化庫存將接近尾聲。

台股有國安基金和台積電法說會的加持，半導體IC設計隨著大盤吹起反攻號角，台積電(2330)由最低433元至今彈升14%，股價挑戰500元大關；相關的台積電大聯盟股如家登(3680)、帆宣(6196)、京鼎(3413)、旺矽(6223)、精測(6510)、雍智(6683)、弘塑(3131)可望底部翻揚，股價脫離底部，向上震盪盤堅。

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