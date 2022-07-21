受惠美國晶片法案的黑馬股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

眾所矚目的美國晶片法案(Chips Act)即將通過，這項法案目的是希望能讓晶圓大廠至美國落腳，帶來先進製程技術，以及擴大在美國本土製造的晶圓產能。該法案於去年六月被提出至今，已超過一年的時間。其中還特別明文禁止取得美方補助的企業，十年內不得於中國或是其他不友善的國家內建置新廠，或是擴充先進製程的產能。

台積電 環球晶直接受惠

而此案的通過與否，將牽動許多半導體大廠在美國的新設廠計畫，包括格芯在紐約州北部附近設立的工廠、英特爾俄亥俄州新廠、台積電亞利桑那廠、環球晶圓德州12吋新矽晶圓廠，此外此案能否通過，也牽動美光未來十年將斥資1500億美元加碼美國當地製造、恩智浦德州奧斯汀兩座廠區中一座的擴產、英飛凌7億美元的德州擴產，以及三星在德州170億美元蓋新廠的計畫。

環球晶再六月底也宣布將在德州開設12吋新矽晶圓廠，由於先進的12吋矽晶圓的生產基地目前幾乎全部位於亞洲，使美國半導體產業高度仰賴進口矽晶圓，因此環球晶擴廠計畫決定設在美國，打造美國本土暌違20多年的首座12吋新矽晶圓廠，將可彌補半導體供應鏈的關鍵缺口。受到法案即將通過的的激勵，環球晶股價走出上半年腰斬陰霾，重新站上月線。

欣興是受惠黑馬股

除了台積電和環球晶，還有一檔大家忽略的受惠股就是欣興(3037)，今年4月份英特爾執行長基辛格到台灣訪問，除了拜訪台積電之外，還特別與欣興高層會面，希望欣興能加量提供ABF載板。

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