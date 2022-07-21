大立光領軍 光學股群魔亂舞

【撰文／賴建承】

日前市場紛紛傳言蘋果新機iPhone 14將砍單，不過近期多家外資表示拉貨正常，瑞銀證券更預估iPhone 14系列下半年出貨9200萬支，iPhone全年出貨2.4億支，年增4%。此外，大立光法說會表示受惠客戶新機種拉貨，7月拉貨動能比6月好，8月也會比7月好，顯示蘋果新機出貨正向。除了讓股王大立光重返2千元大關外，相關光學股近期也紛紛走強，但那些是具有本質的，哪些又是混水摸魚的？讀者務必要仔細評估！建承則針對委屈的光學股於本期向投資人介紹！

玉晶光具三合一選股條件

大立光(3008)第二季毛利率回升至55.8%，是連續四季後首度回復成長，稅後淨利49.46億，年增67.1%，EPS 37.06元，累計上半年稅後淨利104.58億，年增26%，EPS 78.36元，展望第三季，營收可望逐月攀升。在旺季加持下，外資與投信連袂買超，股價也打出W底突破頸線，短線於2千元大關震盪，下一步往年線靠攏值得期待。二哥玉晶光(3406)第一季EPS 2.9元，6月營收在新機拉貨效應下達11.52億，月增率42.53%，由於玉晶光在iPhone鏡頭市占提高，及VR裝置專案開始放量，自7月開始即進入傳統旺季，毛利率可望逐步攀升，第三季營收可望出現單月歷史新高的可能。此外，玉晶光今年下半年為Meta Quest Pro進行鏡片貼合，及2023年下半年切入iPhone潛望式鏡頭等利多，讓美系外資調高目標價至525元。股價已打出W底，頸線434元也已越過，投信則是逢低默默佈局，雖然面臨年線稍作整理，但MACD處於零軸以上，屬於多頭格局之標的，由於具有三合一好股特質，一旦消化完短線賣壓，將往技術面滿足點挑戰，壓回頸線不破可積極布局。

先進光觀察頸線支撐

先進光(3362)堪稱是近期光學股的飆股，在主力與外資聯手下，股價自50.7元漲至78元，短線漲幅高達53.8%。第一季EPS 0.81元，表現不差。大立光目前持有先進光14.13%股權，在沒有專利權干擾下，近年業績確實有好轉跡象，下半年公司將積極佈局車用鏡頭、人臉及虹膜辨識等新產品，增加高階產品比重以提升產品毛利率。股價已突破所有均線，短線因漲幅過大，不建議追搶，倘若拉回過程不破頸線69.8元，研判將有另一波行情可期。至於亞光(3019)、今國光(6209)、揚明光(3504)等二線光學股方面則以跌深反彈視之。亞光第一季EPS 0.28元，雖然下半年營運將回升，不過在缺乏法人青睞下，季線反壓恐不容易突破。而今國光，第一季也是小賺，EPS 0.01元，所幸有外資些許買盤，推升近期股價同步反彈，不過年線壓力不輕，故若基本面沒有改善，宜觀望。

揚明光具元宇宙商機

揚明光本波股價算是活潑強勢的，第一季EPS 0.19元，成績單也不是挺好，不過因中國封控解除及供應鏈恢復，5月與6月營收大幅跳升，其中6月營收5.26億，創下近3年多新高，單月EPS 0.35元。整體第二季營收12.59億元，季增4.72%、年增14.65%，隨著元宇宙應用裝置陸續推出上市，AR/VR產品小量出貨，今、明年估計還有1~2家客戶新產品可導入量產，車用產品包括抬頭顯示器光學零件、數位車頭燈、LiDAR鏡頭等也將因晶片缺貨緩解而有所成長，推估下半年業績有機會優於上半年。股價短線在年線附近整理，7/14大量區低點89.1元不失守，股價將維持多方格局。

致伸外資大買，本益比11倍

致伸(4915)第一季EPS 1.23元，表現平穩，6月營收70.48億，月增2.64%、年增33.61%，第2季營收202.83億，季增13.35%、年增23.32%，主要是受惠商用設備、商用視覺影像產品、消費性聲學產品等拉貨需求所帶動，由於新產品經濟規模放大，將有利於毛利率提升，預期第二季獲利可明顯跳升。近年積極轉型相機模組產品線，由手機相機模組轉型至車用、警用領域，目前為特斯拉上海廠相機模組主要供應商，供應前端相機及駕駛者監控系統相機模組，由於特斯拉上海廠擴廠，與柏林廠加入生產，研判致伸商機可大幅躍升。至於警用相機模組方面，已切入美國最大警用相機供應商，該供應商於美國市佔率達7~8成，隨著缺料狀況逐步緩解，出貨動能於下半年可望明顯增溫。全年EPS 估5.7元，本益比僅11倍，外資自4月起一路買超，投信也開始默默佈局，5日線不失守短多可期，中長線多空關鍵則觀察月線支撐。