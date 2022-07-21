低檔反轉的兩檔被動元件

【撰文／黃清照】

國安基金宣布進場護盤，台股馬上五連紅，從跌破萬四關卡後一路漲回月線，股市最低點正好就是美國CPI公布之前，公布CPI 9.1%後超乎市場預期，但也因此利空出盡，因為市場擔心的不安因素，反而沒有了，正如我上期所說，股市拉回修正多了，許多公司已經超跌破底，現在市場將聚焦第二季財報股，上期我再專欄推薦汽車零組件的智伸科及胡連，前幾期推薦的車燈股堤維西及帝寶也一樣，都是第二季財報的受惠股。還有一個族群，同樣因為車用關係高毛利率的關係，近年來獲利越來越好，那就是被動元件。加上被動件股價普遍跌深了，是最早遭到修正的族群之一，本期介紹兩檔被動元件股給投資朋友參考。

被動龍頭填息後抄底

被動元件龍頭國巨(2327)近年來持續併購轉型，併購基美後不僅毛利率提升，貢獻獲利更不少，更重要的是，再營收占比上車用的比重大增，之後併奇力新更是完成最後一塊拼圖，產品線更完整，提供給客戶更全面的選擇。國巨6月營收再度創高，單月106.89億元，年增12.5%、月增1.5%，利基型訂單抵銷消費性電子庫存調整，在高階訂單撐場下，國巨第二季營收以313.64億元締造單季新高，以上半年營收進度推算，法人預估國巨今年上半年穩賺至少2個股本。

不過由於非蘋手機品牌廠持續庫存調節，導致手機料拉貨動能疲弱，不過國巨利基型產品比重已經站穩75％，抵銷消費性電子庫存調整，展望下半年，國巨審慎應對下半年景氣變化，受惠於高階訂單仍有能見度，且需求穩健，法人認為，國巨第三季營收仍有機會持續成長。