後疫情時代 航空股起飛？

【撰文／王榮旭】

台北國際夏季旅展剛閉幕，今年參展人數更勝以往，累計人數突破16萬人次，相比去年成長七成，代表民眾因疫情無法出國旅遊，國內觀光買氣旺，知名飯店餐券、住宿券以及國內旅遊行程業績相比去年成長超過兩成，解封受惠股如山富連飆2根漲停板，從今年低點21.5元漲到81元，漲四倍但今年仍虧損，鳳凰股價從39.05元漲到81元，漲幅一倍，股價已提前反應，短打操作即可。

後疫情時代，長榮航今、明年大成長

本土疫情由高峰滑落，確診數字正緩步下降，從原先每日四、五萬例已降到剩兩萬多例，加上衛服部也宣布放寬口罩政策，表示邊境解封之日愈來愈近，蔡總統亦表示將仔細評估開放邊境的時程，爭取國際旅客來台灣。後疫情時代受惠國際旅遊，長榮航(2618)目前營收仍是以貨運為主，客運營運因疫情淡化已見復甦，營收較上個月成長5成，6月營收110.6億，年增43.6%，下半年隨著邊境開放，機票有望有5成以上的漲幅，Q1 EPS 0.64元，Q2營運優於Q1，估上半年獲利可達1.5元，全年估3.5 ~4元，下半年若邊境解封，看好今、明年有機會繳出6成以上成長率。加上明年長榮航董監事改選，長榮集團內部經營權之爭，弟弟派從6/14起已從市場買進1.02萬張，技術面股價已突破下降趨勢線站上所有均線，加上外資持續加碼，統計至今已買超40.6萬張，股價往前波高點37.6元挑戰。

漢翔今明兩年成長25%

漢翔(2634)民用與國防業務分別佔4成及6成，今年受惠歐航空市場持續回溫，Q1營收57.7億，年增24%，民用業務則受惠GE及Bombardier因全球旅運景氣回溫需求增加，過去737MAX事件影響漢翔，波音737MAX已獲中國民航局復飛許可，軍機業務方面，自去年交機2架後，今年進入密集交機期，營收主要貢獻下半年，預計在2026年前共交機66架，預估今年軍用及民用業務營收都會有25%以上的成長。此外，漢翔去年布局儲能業務，與奇異合作台電通霄廠的燃氣渦輪發電機組更新案，今明兩年可貢獻26億營收認列，今年EPS估1.5元，2023年獲利估2.5元，投信自6月連買，今年買進3.3萬張，6月股價創39.5元波段新高後拉回，股價緩步墊高站回所有均線。