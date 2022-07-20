美晶片法 輝達概念股受惠，欣興 景碩 撼訊 相關股迎來報復性反彈?

撰文/陳子榕

週二台股收14,694點，下跌25點，成交量1,965億，日K連五紅，持續挑戰月線。台股於國安基金當天盤後宣布將進場護盤後，台股夜盤立刻暴漲280點，提振了投資人的投資信心，而國安基金成立的目的與時間為何?為因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定，行政院在2000年成立國家金融安定基金，可運用資金總額新台幣5,000億元。

萬寶投顧陳子榕表示，從2000年成立至今護盤了6次，分別在2000年3月首次政黨輪替、2000年10月原油大漲及停建核四、2004年5月319槍擊事件、2008年9月全球金融海嘯、2011年12月歐債風暴及北韓金正日過世、2015年8月全球股災。投入一個月後，最高漲幅有達到11.3%、其次是9%。統計過去的績效，除了第一次的護盤出現虧損之外，其餘六次都是獲利出場，總體來說六勝一敗，勝率高達86%。

雖然政府總是會在適當的時機進場護盤或是活化商業活動，但股票終究還是要回歸基本面。半導體產業十多年來不曾發生估值過高、庫存增加和經濟衰退等三大因素，這一波由消費性電子下游去化庫存，已逐漸往上游半導體消化庫存，預估年底前半導體股消化庫存將接近尾聲。

萬寶投顧陳子榕指出，台股有國安基金和台積電法說會的加持，半導體IC設計隨著大盤吹起反攻號角，台積電(2330-TW)由最低433元至今彈升14%，股價挑戰500元大關；相關的台積電大聯盟股如家登(3680-TW)、帆宣(6196-TW)、京鼎(3413-TW)、旺矽(6223-TW)、精測(6510-TW)、雍智(6683-TW)、弘塑(3131-TW)可望底部翻揚，股價脫離底部，向上震盪盤堅。

股王大立光(3008-TW)上半年獲利78.36元，下半年營運逐月走強，估全年EPS上看150元，長線挑戰3,000元大關，在蘋果切入AR/MR 元宇宙商機下，大立光漲勢可期，相關光學股可望被帶動上去，例如:揚明光(3504-TW)、 先進光(3362-TW)、玉晶光(3406-TW)、新鉅科(3630-TW)、華晶科(3059-TW)、今國光(6209-TW)

網通族群受惠各國大基建或是低軌道衛星商機，政策加持相關個股已可多注意:如智易(3596-TW) 、中磊(5388-TW) 、昇達科(3491-TW) 、華通(2313-TW) 、燿華(2367-TW)等等，陳子榕推薦幾檔仍處低檔區，再搭配產業透明度高，股價可望反應利多的黑馬股，估未來漲勢犀利、中長線後勢看好：

精材(3374-TW)，受惠於3D感測及晶圓測試訂單回升，精材公告6月合併營收7.34億元，月增2.7%、年增23.3%，上半年營收38.08億元，累計營收年增率已由負轉正。車用CIS封裝訂單維持強勁成長動能，再加上蘋果新款手機及筆電即將推出，並搭配自家研發處理器及晶片，精材3D感測及晶圓測試在下半年會有旺季應有表現。

揚智(3041-TW)，迎接5G、世足賽商機，機上盒晶片廠揚智下半年全力衝刺機上盒晶片出貨。法人預期，揚智第三季可望全面受惠世足賽提前備貨需求，迎來旺季效應，且第四季又有中南美5G轉換頻道帶來的機上盒晶片需求，下半年營運有機會繳出優於上半年的成績單。

采鈺(6789-TW)，受惠於5G手機的鏡頭搭載數量增加及畫素提升，加上車用電子及工業自動化等新應用強勁成長，第二季合併營收季增15.5％達26.50億元，較去年同期成長23.9％，為歷年同期新高。台積電大多數的影像感測器多採用采鈺的彩色濾光片，延伸廣用在三維感測、環境光感測等多種光學感測器，是進入元宇宙的重要零組件；技術面日KD買點出現，轉強後市看好。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電綠能、半導體、AI、低軌衛星、高傳輸運算等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入陳子榕粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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