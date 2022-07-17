台積電、大立光法說釋佳音 揚明光、采鈺等相關股將走主升段？

撰文/陳子榕

台股過安基金進場後，台股連三紅，今日(7/15)收14,438點，上漲113點，成交量2,090億元，周線收紅86點，逐漸與美股脫鉤。

萬寶投顧陳子榕表示，美國六月份消費者物價通膨率升至 9.1%，為 1981 年以來的最高水平，創下40年來新高，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 警告，美國的通膨「高得令人無法接受」，並表示降低物價漲勢將是華盛頓的「首要任務」。

葉倫的說法與昨天陳子榕在文章中的說法不謀而合，拜登若想要連任，通膨將是連任路上最大的絆腳石。在CPI 指數公佈後不久，CME 的 FedWatch 工具顯示，聯準會在下次會議上升息 100 個基點（4碼）的預期，從12 日的近 8% 上升至13日的 51%。被預期到的貨幣政策會在市場會產生失靈的現象，FED為了壓低通膨而調升高於市場預期的三碼，將不令人意外。因此須密切留意後續 Fed 官員談話以及更多經濟數據。

在這樣利空的消息之下，台股因有國安基金的加持，讓今天的台股漲得令人喜出望外，再加上權王台積電和股王大立光法說會，大體來說沒有讓人失望，市場對於法說會的預期是中性偏多看待。

萬寶投顧陳子榕提到，台積電的法說會中，台積電財測表現不俗，上調今年營收展望，第二季財報、第三季財測均優於市場預期，並上調全年營收增幅至 34-36%，營收可望逐季創高到年底，帶動台積電 ADR開低後翻紅向上，一度勁揚超過 1%。而股王大立光，大立光公布第二季財報，毛利率回升到 55.8%，每股純益為 37.06 元，上半年每股純益為 78.36 元。相關台積電概念股可注意中砂(1560-TW) 、辛耘(3583-TW)、精材(3374-TW)、采鈺(6789-TW)、萬潤(6187-TW)建議拉回承接。

股王大立光(3008-TW)法說亦釋出下半年正向展望，第二季毛利率回升 EPS 37.06元 上半年每股賺78.36元，股價可望站穩2,000元大關，相關光學鏡頭可望噴發，玉晶光(3406-TW)、揚明光(3504-TW)、先進光(3362-TW) 、聯一光(3441-TW)下半年值得期待。

萬寶投顧陳子榕強調，雖然近期台股震盪加劇，但選股不選市，是接下來的贏家策略。未來有幾種股票可以買進並且獲利，第一，跌深反彈股，第二，未來趨勢股，第三，特殊題材股，這三種股票，筆者將不定期在免費加入的粉絲團與大家分享這三種股票。最後，陳子榕向各位讀者提供三檔未來具有成長性的股票：

華通(2313-TW)，第三季還是以美系新品以及低軌衛星為主要動能，美系新品的進度不變，除了手機，還有2款高階筆電以及1款改款平板，而在低軌衛星部分，由於缺料的情況緩解，低軌衛星的供應鏈轉順，推動拉貨動能升溫，全年低軌衛星占營收比重仍目標在5-7%的水準。

揚明光(3504-TW)，是筆者近期橫掃市場的代表作，從推薦至今漲幅衝高到四成，這就是筆者所說的選股不選市的道理。隨著元宇宙應用裝置陸續推出上市，預期市場關注焦點仍包括公司後續在AR/VR及車用相關產品計畫與技術發展。其中，AR/VR產品原本就有小量出貨，今明年估計還有1-2家客戶新產品可能導入量產。車用產品包括抬頭顯示器光學零件、數位車頭燈、LiDAR鏡頭等預料亦將隨晶片供應鏈問題緩解而有所成長。

精材(3374-TW)，受惠於3D感測及晶圓測試訂單回升，精材6月合併營收7.34億元，月增2.7%、年增23.3%，上半年營收38.08億元，累計營收年增率已由負轉正。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電綠能、半導體、AI、低軌衛星、高傳輸運算等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入陳子榕粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。