股王大立光創短高 揚明光 華通有續漲空間?

【撰文/陳子榕】

台股在國安基金護盤下，連續兩天急漲510點，台股在投資信心回穩下，週四收14,438點，漲113點，成交量2,090億元。

萬寶投顧陳子榕表示，本週的財經大事件莫過於兩件事，一是國安基金進場護盤，二是大家引頸期盼的美國六月CP數據公布。先來談談國安基金進場護盤，真是政策髮夾彎，本週一開國安基金開例會的時候，已對外宣布確定不進場護盤，因為未符合護盤條件，此消息一出，隔天台股產生失望性賣壓，電子傳產金融齊殺，指數一度重挫約400點，收盤後，國安基金馬上開臨時會，大約在晚上的時間意外宣布要進場護盤，立刻振奮了台指夜盤暴漲280點，台股終於有機會走自己的路，可以暫時不受美股太大的影響，投資人信心稍微恢復。週三外資也因為國安基金要護盤而小幅買超57億元。

萬寶投顧陳子榕提到，這時候鋪天蓋地的消息都是在講，國安基金績效真的非常好，屢戰屢勝，且買什麼股票和勝率媒體如數家珍。攤開國安基金概念股來看清一色都是權值股，並且是該產業的龍頭股，對於護住台股指數有很大的幫助，但是一般投資人若是跟著買，不一定就會賺錢，因為國安基金都是中長期持有這些股票，每個投資人財務狀況不一，若是有資金上的壓力就無法中長期持有而可能被迫賣出虧損的股票。

難道一般投資人只能眼睜睜看著指數不斷上漲，而錯失賺錢的機會嗎?

陳子榕認為買進這些權值股，還不如買這些權值股所轉投資的公司，就是市場所稱的小金雞股，因為母子公司通常都會交叉持股，且母公司營運看好自然會帶動股價上漲，而旗下的子公司業績自然不俗。

例如在6/28陳子榕跟大家推薦的揚明光(3504-TW)至今股價已漲過三成；7/5推薦的大立光(3008-TW)股價漲一成，頭肩底完成，這兩檔光學股可望成為下半年台股照明燈，引領市場投資方向。其他如聯一光(3441-TW) 、先進光(3362-TW)、佳凌(4976-TW)、今國光(6209-TW)等也強勢上漲。

而美國六月份CPI指數的公布，是本週另外一件大事。在公布的前一天，白宮突然是先放出消息，表示六月份CPI會超出預期的高，這是拜登政府所不樂見的，試圖把傷害降到最低的方法，就是在宣布前先打預防針。數據一公布，美國六月份CPI竟高達9.1%，高於市場預期的8.8%，再度創下40年來的新高，且美國六月份核心CPI上升至5.9%，也高於市場預期的5.5%，雖然市場投資人早已預期數據不佳，但是美股四大指數還是應聲下挫。這對拜登的連任之路非常不利，聯準會一定會想盡辦法降低通膨，來抑制美國的痛苦指數。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來的台股利空消息多於利多消息，烏俄戰爭、中國疫情再起，半導體景氣觸頂、美國通貨膨脹與經濟衰退之間的權衡等利空之下，該如何選股呢?

陳子榕認為除了光學族群中的大立光(3008-TW)、 玉晶光(3406-TW)、 先進光(3362) 揚明光(3504)、 聯一光(3441-TW)至今漲幅高達三成以上，整理過後可望再衝一波；至於另一個投資亮點在於~低軌衛星，低軌衛星可望是下半年投資的另一大亮點，推薦三檔具爆發力的個股：

昇達科(3491-TW)，微波/毫米波元件廠，6月毛利率衝上47%，稅後淨利5,677萬元，EPS約0.84元。今年是真正的低軌元年，公司主要客戶包含美系歐系低軌衛星營運商以及系統設備製造商，除了已打入三大衛星營運商，成為四大系統設備商直接合格供應廠商，下半年營運持續看好。

台揚(2314-TW)，是鴻海集團的小金雞股。O-RAN 布局逐漸發酵，受惠美國客戶 Dish 的 5G O-RAN 服務下半年可望開始擴展到其他縣市，帶動相關設備出貨成長，且日本客戶 NEC 也將開始拉貨，預計 O-RAN 設備下半年出貨將大幅增加，營收比重可望過半，也推升台揚下半年營運優於上半年。

華通(2313-TW)，已進入主力客戶新品備貨階段且低軌衛星需求強勁，下半年出貨動能升溫。投信連2月買超近3.6萬張，日KD黃金交叉開口持續向上，低軌道衛星產品成長，下半年將繳出好成績，估今年EPS 5.4元，本益比有拉高空間，可望走中長多。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電綠能、半導體、AI、低軌衛星、高傳輸運算等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入陳子榕粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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