熊市反彈？國安朝令夕改！

【撰文／秦筱芳】

上期1497期，我預測有心理線0的熊市反彈將發生：果真從7月5日(上週二)七月台指期13975點第五招心理線盤中碰觸0，收盤拉高16.66，開始熊市反彈，空頭市場又一次死貓跳，跳到安倍遇刺的7月8日(上週五)高點14485點，熊市反彈有五天五百點，7月11日因為國安基金例會不進場的失望性賣壓，又見低量低價新低點！很快的在7月12日(週二)晚上七點，國安基金又朝令夕改，召開臨時會準備進場，使得七月台指期夜盤聞訊大漲三百點，這種局勢變化，如何因應？如何避險？

首先，我們要有一個正確的投資觀念：趨勢的形成，絕非一朝一夕，一但趨勢形成，人為力量的扭轉，是事倍功半的短線投機，禁不起風暴再起的嚴酷考驗！從2021世紀大轉折的連續下跌五個月到八個月甚至十三個月，跌掉三千點到五千點到十年線，是對2008年金融海嘯的總清算，所以是中長空的短多熊市反彈！

朝令夕改的典故，源自於西漢時漢文帝的智庫晃錯「論貴栗疏」：急政暴賦，賦斂不時，朝令而暮改。領導人(政府基金)平時就應該注意自己的堅決和穩定，不能猶豫不決，朝令夕改。只要觀念正確，目標清楚，終究獲致勝利，成為贏家！這次國安基金逆勢護盤朝令夕改，已經暴露出面對外資三年賣超台股兩兆元，今年一月到七月就已經一兆元，熱錢流出台幣兌換美元貶到29.9的無力感！

國安基金五千億元能否對抗全球大趨勢的洪流呢？我認為短線三天五天到七月台指期20日(週三)月結算或許有效，但是，後續必須觀察我每天上午十時早盤，在免費粉絲團和付費會員語音的以下五個重點：

第一，7月8日(上週五)日本前首相安倍晉三遇刺的兩百點快市高點14485點和低點14264點，突破或者跌破？

第二，國安例會7月11日決定戰不進場的次日(7月12週二)正常盤的8點45分七月台指期開盤高點14180點站上後，向安倍缺口挑戰的量價配合。

第三，國際盤，尤其美國科技巨頭的尖牙股蘋果特斯拉亞馬遜谷歌突破跌深反彈的格局，反映上半年財報，攸關經濟衰退的預測。

第四，新低量已見新低價和新低指數，7月12日(週二)台指期夜盤低點到高點三百點，滿足7月7日13832點的1720億元的技術性條件後，是引來逃命賣壓？或法人萬資搶國安基金轎子，暴量回到五日均量2500億元以上？量價同步回升而且台幣不再像三十對一美元貶值，國際熱錢外流減速？

第五，我的老師父股神焦廷標(華新集團創辦人前年以95歲耆齡仙逝)的百億元經營投資智慧是：靜定安慮得，逆勢有違天理！我一直到今年二月烏俄戰爭才悟懂，共勉之！