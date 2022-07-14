搶搭財報之三合一好股

【撰文／賴建承】

美國6月新增非農就業人數37.2萬人，優於預期，且白宮暗示6月通膨數據仍居高不下，使得美元指數持續攀高，由於市場擔憂加速升息將衝擊經濟，造成美國2年期和10年期公債殖利率倒掛。此外，中國疫情再度升溫，避險需求增，加上聯準會7/28恐升息3碼，造成近期國際股市陷入動盪，連帶使得台股破底見到13928的波段低點，距離歷史高的18619點，跌幅高達25.19%，在市場恐慌程度升溫下，國安基金宣布進場護盤，讓指數得以出現強彈，化解持續破底危機。然而在距離十年線還有3千點之際，國安基金就進場，是不是能阻止通膨、升息、縮表等持續帶來的壓力仍有待觀察，故短線跌深的半導體、航運、金融等或許會反彈，但最重要的是須要汰弱留強，，找出基本面+籌碼面+技術面的三合一好股，才能對抗全球不安定的壓力！

網通、航太、電動車成長強勁

上半年已結束，6月營收也公告完畢，7/14台積電與大立光舉辦法說會，將啟動財報公布列車，由於上市櫃公司須於8/14前完全公布第二季財報，故我們可以先利用營收提前掌握第二季大幅成長之績優股。現階段就算有國安基金進場，個股的籌碼面更不容忽視，尤其是法人之態度，此外，技術面也不能只是空頭的反彈，故在選出績優股後，一定要符合建承堅持的三合一股!附表為第二季營收季增率20%以上，且7月以來外資或投信呈現買超，同時股價守穩於月線之上，配合技術指標轉多之潛力股。這包括網通的宇智(6470)、華星光(4979)、神準(3558)、中磊(5388)；航太的駐龍(4572)、漢翔(2634)；電動車的和大(1536)、貿聯-KY(3665)，及電力設備的亞力(1514)與工業電腦的立端(6245)等。當然仍有相當多三合一好股，除了於本刊揭露外，若粉絲們想要更即時了解我對盤勢及族群產業的不定時分享，務必加入我的官方「產業總司令」粉絲團：ID:@MARBO588！一定對各位有所幫助！

神準、中磊本益比低

本波網通股逆勢走揚，尤其是具轉機的華星光一枝獨秀，第一季EPS -0.01元，第二季營收跳增，季增率達46.1%，外資與投信7月以來明顯買超，不過股價漲幅已大，操作上不追高，5日線若再失守宜先觀望。至於宇智，第一季EPS 1.21元，Q2營收季增率達66%，只是法人買盤力道不強，不過除了日KD持續交叉向上外，MACD柱狀圖翻紅，月線守穩有機會再攻一波。神準第一季EPS 4.78元，自結5月稅後淨利，大增87%，EPS 1.19元，預估第二季EPS將可維持高檔。受惠網路頻寬及傳輸速度需求的提高，網路安全伺服器、乙太網路交換器等訂單續旺，WiFi產品缺料問題也在年初出現舒緩，故研判今年EPS有15元之實力，本益比不到14倍。除了有法人青睞外，MACD即將回到零軸以上，且柱狀圖率先翻紅且擴大，有機會扭轉第二季股價盤整之窘境。至於中磊，第二季營收達152.1億，年增率52%，季成長20%，創下歷史新高，中磊掌握新世代通訊核心技術，包括超高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台等，因此今年EPS預估可達5.5元，本益比15倍也不高，在月、季線黃金交叉之際可偏多布局。

漢翔受惠法人大買

在航太概念股方面，以機體結構件為主的駐龍(4572)，隨著今明年區域旅遊復甦態勢明顯，飛機汰舊換新需求將推動客機銷售成長，因此讓股價自5月底以來呈現走高，不僅均線呈現多頭排列，MACD柱狀圖負轉正，可沿著月線操作。至於老大哥漢翔(2634)，第一季EPS 0.22元，第二季營收季增率27.6%，外資與投信7月以來各自大買了上萬張，加上今年高教機交機目標看增，股價在日KD交叉向上，及MACD持續翻紅，月、季線黃金交叉下，4/26頸線35.3元不破可偏多操作。電動車的貿聯-KY，筆者於上期已介紹過，短線壓回測試已突破之下降壓力線，不破將啟動另一波攻勢，季線為多空分水嶺。至於和大則先以跌深反彈視之，畢竟雖有轉機，但MACD仍在零軸以下，短期間難有中期多頭攻勢。亞力(1514)為電力相關設備與零組件，本波受惠缺電題材與綠電商機，股價獲得法人買盤而攀高，目前技術面雖偏多頭，6/8長黑K棒是否能完全吞噬將是續航之關鍵。至於工業用電腦的立端(6245)，日KD將自低檔交叉向上，且MACD柱狀圖負值收斂，配合投信剛布局，今年EPS上看5元，本益比僅13倍下，壓回月線不破可低接。