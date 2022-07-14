二十五電訊跨足海外電信商合作 提供跨國電訊服務

【撰文／陳澤樂】

隨著科技時代進步飛速，世界各產業領域不停創新升級、轉型再造！而電信產業也不例外，全球市場正在打破傳統框架、創造新型態溝通體驗，並已開發出全新的數位電信市場！

二十五電訊(TEL25) 是全台灣發展最快速的數位電信系統開發商，IT 技術開發團隊目前已佈局台灣及香港，並持續往海外拓展新市場。而近期，二十五電訊(TEL25) 公司與印尼最大的電信集團 Telkomsel 駐香港子公司 Telekomunikasi Indonesia International (HONGKONG) Limited (Telin Hong Kong) 正式成為合作夥伴！合作項目採用二十五電訊(TEL25) 核心技術，在「數位電信企業」、「電信資源供應鏈」及「終端消費者」三方之間創造出全新三贏的市場機制。

在數位電信市場不斷擴大，二十五電訊(TEL25) 為企業提供的服務與資源也不斷提升，目前供應服務包含了「數位電信品牌服務建置」、「全球行動數據流量」、「 DID 虛擬行動門號」、「 VoIP 網路電話語音批發轉售」、「 A2P SMS 企業簡訊」...等服務內容，為企業打造出最創新、最自由的國際電信，讓行動溝通更便利、電信業務更敏捷！ 二十五電訊(TEL25) 提供的全方位 TEL+ 數位電信解決方案，讓連結無痛升級！為企業提升數位競爭力、降低成本、並快速拓展更廣的新業務！

二十五電訊(TEL25) 提供數位電信服務建置解決方案，自行開發全方位電信系統服務，讓使用者能自行選擇所需通話、流量與門號方案，甚至無需換卡或客服支援就切換國際漫遊方案，服務範疇包含後端系統與前端使用者介面建置，協助企業快速切入電信產業，無需開發成本即可開創全新商業模式。

為拓展一條龍服務， 二十五電訊(TEL25) 跨國與各國電信合作，確保能提供最符合企業成本控管的各式漫遊方案。同時也供應網路電話與虛擬門號，以 VoIP 技術轉換傳統電話語音與數碼電話的使用方式，能大幅降低企業通話成本，透過虛擬門號建置，讓企業人才能以國際身份拓展新市場，提高企業品牌信任感，更拉抬業務開拓潛力。

而 A2P SMS 企業簡訊也是 二十五電訊(TEL25) 可供應的資源之一，所能提供的應用服務包含傳送 OTP 驗證碼、電商出貨狀態更新、保銷訊息等。 二十五電訊(TEL25) 與各國電信皆有合作關係，確保使用者能精準且即時的接收簡訊。

二十五電訊(TEL25) 公司希望藉由地球村的概念，提供終端消費者電信網路無國界服務，讓新型態電信服務在世界各國輕鬆接軌，並透過不斷創新、改變，進而優化提供給使用者更好的體驗！可以讓企業無痛串接任何想要的 IT 開發資源、網路資源、漫遊方案...等，享受到符合電信數位轉型需求的各種服務內容！