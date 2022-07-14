利用國安基金找出空方標的

【撰文／張文赫】

原本已經宣布不進場護盤的國安基金，才隔一天大轉向，宣布7/13開始進場護盤，讓很多投資人又對多頭燃起希望，事實上，卻剛好是找出空方標的的好機會。

國安基金是穩盤 不是拉抬

很多投資人對國安基金有誤解，認為國安基金進場就會大漲特漲，這觀念完全不對，國安基金的目的是護盤，而不是拉抬，只要指數止穩，不要再連續性大跌，國安基金的目的就算達到。那要穩住盤勢，最簡單還是靠權值股，所以反而會出現指數不跌，但是中小型股還是跌的亂七八糟的狀況。

國安基金進場對於投資人信心有激勵作用，股票市場最怕預期心理，和多殺多的恐慌心理，新聞一出來，起碼可以讓投資人覺得「這裡大概是底部」、「股票應該不會再跌」的想法，對於盤勢有穩定的作用，但是根據過往的經驗，國安基金進場買超的金額都不大，所以不要期望國安基金進場大買特買股票。

這一波台股的回檔，不是只有台灣在跌，全球股市都在跌，原因很多，包括通膨、升息、縮表、景氣衰退、半導體產業泡沫。國安基金再護盤也不可能護到美國去吧？台股也不可能跟全球股市反方向發展吧？所以美股還是台股未來走向最重要的參考指標。

指數大漲更能找出弱勢股

所以國安基金進場的時機，雖然指數大漲，反而更能找出空方標的，很多股票開高走低，甚至創新低，智原股價高點算起來跌掉六成，但是股價依然再創新低，南電也是一根黑K跌破5日線，世芯-KY、台光電也是再創新低，所以不要看到國安基金進場就衝進去，仔細觀察很多股票都有主力趁機拉高出貨的影子，新唐、創惟股價持續走弱，都要回測前低，都是可以注意的空方標的。