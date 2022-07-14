受惠元宇宙 光學、感測元件商機大成長

【撰文／陳子榕】

台股週二(7/12)收13,950點，下跌389點，成交量1,997億。昨國安基金召開會議，決議不護盤，今日指數再創波段新低。本週即將公布美國六月份CPI，台股今日出現失望性賣壓，電子、金融權值股普遍壓回，接下來盤勢恐將震盪，指數空間有限，個股表現為主，而下一波主流產業又在哪裡呢?筆者認為下半年投資重點在元宇宙與低軌衛星。

上次跟大家在文章中分享有關元宇宙的資訊與商機所在，獲得讀者們的廣大迴響，但是有些人還是不了解到底什麼是元宇宙，我們可從元宇宙相關的電影來了解元宇宙的內涵與運作方式。目前最熱門有關元宇宙的電影，一共有六部，分別是「電子世界爭霸戰」是最早的元宇宙概念作品，在1982上映的電影。「駭客任務」虛實難分辨，要選紅色還是藍色藥丸?，在1999年上映，這部電影由基奴李維主演，知名度相當高，且有拍續集，只是大部分的人都不知道是跟元宇宙相關的電影。「異次元駭客」AI人工智慧有可能發展出人類的七情六慾嗎？在1999年上映。「夏日大作戰」虛擬互動串聯彼此情感，在2009年上映。「黑鏡」當人們再也沒有病痛，在2016年所上映。「一級玩家」虛擬世界心之所向，在2018年上映。以上電影如果讀者有興趣的話，不訪一看，看完之後，你將會對元宇宙更加了解。

另一個現在最夯的東西NFT也是跟元宇宙有相關聯性-NFT。NFT英文全名稱為(Non-FungibleToken)，翻譯成中文就是：非同質化代幣，具有不可分割、不可替代、獨一無二等特點。在區塊鏈上，數位加密貨幣分為原生幣和代幣兩大類。代幣之中又可分為同質化和非同質化兩種。對於藝術家而言，NFT藝術作品可以利用NFT這種加密數位貨幣交易，並在區塊鏈上記錄、清算、儲存，避免出現盜版。由下圖可知，目前全球NFT產品還是以收藏為目的高達76%為主。

而NFT的應用有多廣?主要在知識產權領域、實體資產、記錄和身份證明

金融票據、藝術創作等。台灣遊戲公司非常積極切入NFT的市場，其中可留意大宇資(6111)、華義(3086)、歐買尬(3687)等。