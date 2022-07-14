國安護指數 個股選誰？

【撰文／王榮旭】

國安基金7/12晚間宣布進場護盤，對整體投資信心注入強心針，指數近期暴漲暴跌，振福高達300點以上，先前提醒避開舊主流，提高現金部位布局新主流，6月營收有高達135家公司創新高，但須留意有些公司只是因4、5月營收受疫情影響遞延到6月出貨，並不是基本面實際轉好，過去專欄提醒今年新主流將放在晶片緩解受益族群。

車用相關族群有法人支撐，相對抗跌

前幾期專欄中分析法人買盤不離不棄，且較無套牢壓力，是行情反彈時可選擇的標的包括網通、車用及IPC三大族群，車電股胡連(6279)股價創2019年來新高到160元，6月營收5.15億創新高，主要受惠收購線束廠營收挹注，今年預計貢獻2.8億，隨著下半年中國市場加速推動國產化及越南市場狀況好轉，加上主要成本銅價下滑，毛利率有望回升，今年獲利估9~10元，投信7月進場大買8395張，拉回找買點。投信同樣大買車電股智伸科(4551)，6月營收8.04億維持高檔，下半年晶片缺貨緩解加上中國汽車刺激政策，今年全年估11元，股價領先大盤站上所有均線。塑膠件東陽AM全球市佔率高達七成，6月營收19.43億，月增15%，年增20%，產能利用率超過90%，股價沿均線上漲相當強勢，投信越漲買越多。帝寶(6605)6月營收15.26億，股價創近兩年新高，外資買超，估今年EPS約7元，本益比僅10倍，後勢值得追蹤。

投信下半年拚績效，IPC良性比價

IPC族群同樣受惠晶片緩解，先前看好的虹堡6月營收6.66億創歷史新高，Q1 EPS1.59元，全年估5元，7月大漲超過兩成，帶動其他族群比價。振樺電6月營收11.37億同樣創高，投信自6月至今已買超4360張，股價創2018年以來新高，今年估賺一個股本，本益比約13~14倍。廣積6月營收6.42億雖未創高仍維持高檔，投信自8月大買8887張，股價創波段新高到64.6元，今年全年估5元，本益比約12~13倍。立端法人大買6000張，5月營收創歷史次高，6月營收8.54億雖未創高但維持高峰，年增高達44.6%，今年估賺5元和廣積相當，隨著缺料緩解，看好業績逐季成長，待大盤止穩，下半年行情比較值得期待。