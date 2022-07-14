反攻號角響起，誰是首選？

【撰文／黃清照】

先前提到大盤從元月高點18619計算，半年跌掉25%，原先預估7/6低點13985已是底部附近，沒想到美國提前預警這次CPI 可能超出預期，市場信心潰散引發多殺多，指數7/12一度大跌超過四百點，甚至破底到13928。國安基金適時出手，我認為投資信心回籠大於基金護盤，且大盤這波自元月的修正，已滿足基本五浪，個股將會有分道揚鑣的走勢，高估股除了高檔套牢融資外，仍要面臨法人賣壓，先前看壞的族群縱使有反彈也不可貿進，像是德微自高點367元跌到169.5元，短短一個月時間跌掉五成，今年Q1 EPS 2.44元，全年估賺一個股本，興勤Q1 EPS 3.1元，全年估11.5元，興勤獲利優於德微，且股價遠低超過40元，聰明人一看就懂該布局誰。多次看好的富鼎，今年Q1EPS 3.53元，全年估12元，6月股價一度衝上148元創歷史新高，獲鴻海與國巨合資國創半導體私募，成為富鼎單一大股東，雙方看好未來車用市場，類比IC與功率半導體將成為兵家必爭之地，富鼎這波隨著大盤修正拉回，短短一個月大跌3成，5月營收創歷史新高，6月業績維持高檔，明顯誤殺，股價不到百元，長線操作者可逢低布局。

電動車長線看好，投信卡位裕隆

個股跌深搶反彈大有人在，但搶反彈並不是亂槍打鳥，結合基本面具長線趨勢布局可事半功倍，上期推介的國巨宣布實施庫藏股買回1.1萬張，股價從底部276元彈到324元，波段漲17%站上月線，今年獲利4個股本以上，本益比仍是超低。鴻海從手機代工轉戰電動車市場，裕隆(2201)同樣是不可或缺的戰略伙伴之一，雙方合資的鴻華先進旗下Model T電動巴士已正式上路，目前每月產能可達20輛，商用車上路後，緊接Model C預計今年第四季推出。此外，本業裕隆日產銷售縮減已變小，加上自有品牌納智捷中國市場已退出，虧損包袱大幅縮小，轉投資貢獻穩定獲利，新店裕隆城預計最快明年上半年完工，初步預估可貢獻2.5億租金收入，裕隆近年積極轉型，Q1 EPS達2.12元，毛利率更是創近期新高到34%，今年獲利估可達5元，投信自6月中旬布局，大買約1.2萬張，股價拉回偏多操作。