非電營收股 走自己的路

【撰文／陳子榕】

國安基金5000億子彈上膛，短線風氣有轉變的現象，國安基金大多以權值股台積電、台塑四寶、金融股為主，指數跌深後都會有理由反彈，但是看到一個現象，上游半導體股除了台積電外，即使有國安基金護盤利多，但仍擋不住賣壓，包括智原、世芯-KY、矽力-KY、新唐、瑞昱、創惟等IC設技股，持續破底，這告訴我們一件事，趨勢的力量不可逆，產業下行即使跌深也不要亂接刀子，因此電子股營收選股是往IPC、網通股等下游做選擇，非電族群一樣要避開上游原物料、海運、散裝輪等，就算營收創高也不能搶反彈，因為全球經濟正在衰退，報價都會下跌，本偏文章說明非電營收成長股要如何挑選。

胡連6月營收成長

汽車零組件受惠晶片缺料緩解，截至2022年6月底，中國新能源汽車保有量已突破千萬，來到1001萬輛，其中，純電動汽車占比高達8成，其中比亞迪旗下新能源汽車累計銷量約64.14萬輛，年增 314.9%，正式超越特斯拉上半年全球電動車總交付量56.4萬輛，成為全球新能源車銷售第一名。此外，中國力推新能源車下鄉，以及可能延長展延新能源汽車車輛購置稅免稅，補助汽車購買，因此推升汽車零組件廠6月營收都有明顯的成長。

端子廠胡連(6279)主要客戶為大陸自有品牌車廠，分別為長安汽車、比亞迪、鄭州日產、東南汽車、長豐汽車、東風裕隆，其它還包括東風渝安、奇瑞、一汽轎車、長城汽車等。其中吉利汽車8.8%、比亞迪6.4%、長安汽車7.7%、東南汽車佔約不到4%、長城汽車、奇瑞汽車、一汽等分別佔約不到1%，中國營收占比超過7成，受惠中國汽車補助的政策。