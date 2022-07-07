【撰文／秦筱芳】

上期1496期，我以斗大標題提醒讀者和粉絲會員「作帳行情結束，小心熊出沒」因為搶反彈在熊市如刀口舔血，一見氣勢不強立即反手作空，希望各位有把握到6月28日七月電子期700點，和七月台指期15300點的高點賣出反手做空！因為到7月4日5日的低點心理線16.66和0的七月台指期低點14025點和13975點，已經跌掉超過千點，放空避險的順勢操作者，五天六天就大賺一倍(一個保證金)，請參考附圖的電子期和台指期和保證金表。

在這種殺融資，連政府基金都慘賠2800億元的局面，五窮六絕必定有人賠到哭，有人賺到笑，只會逆勢護盤，逢低攤平的，不管資金大或會放話，今年賠三成或五成腰斬是正常的教訓交學費。

反之，順勢操作的先知先覺者，不拘散戶大戶中實戶，不迷信護國長城，跟歲美國科技尖牙骨的全球大趨勢，搶熊市反彈小賺一成，見勢不對。反手賣出股票，並且反手放空，靈活順勢因應變局，才是今年2022和明年2023的王者贏家。(請參考附圖台股和美股)

第五招玫瑰心理線，第六招權值股，是我過去二十年出投資專書四本的精華，十次贏七次到八次，搭配國際盤和籌碼面，操作期指和股票，勝率有目共睹！除了萬寶週刊期貨天后玫瑰戰法，我也在每天上午十點以前，錄製文字訊息和語音給付費會員和免費粉絲團(如圖)簡單但有效的招式心理線權值股國際盤籌碼面，每天台股美股台指靈活運用，累積二十年三十年，自然功力不凡，請跟我來。

財富和健康，是人們一生追求但常求之不得的。與其外求，不如內省，因為不是聰明才決定你的財富人生，而是性格決定命運，格局決定高度。人性少些，悟性多些，自由獨立的站在打擊板上，隨時準備打出全壘打吧！

以上是反省思考，以下是分析預測：五窮六絕七月另一次多空小循環小轉折，依據心理線國際籌碼面又來了：6月16日17日和20日第五招心理線0的冰點第一次熊市反彈六天，從6月20日的台指期14966點(跌破15000點整數)反彈到6月27日的台指期15400點，熊市反彈不過五百點，就又從6月28日(週三)15304點連續大跌到13975點(跌破14000點)，漲六天只500點，跌六天卻高達1500點，請問，你選哪邊？牛或熊？等解套或避險？

很開心的是，機會很快又來了：7月5日(週二)七月台指期13975點時，第五招心理線盤中觸碰0，在跌掉1500點短短六天另一次，再度複製成功的機會嗎？多空轉折，好壞輪替，如何掌握，由你由我，不受外界雜訊噪音干擾，因為我們是top – down由上而下的趨勢贏家！