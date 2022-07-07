能海電能大啖7,100座充電樁大單

【撰文／陳澤樂】

在新加坡Seraya Partners外資挹注下，為國內電動機車大廠能海電能(4586)增添戰力，加快其充電樁建置，以迎合國際淨零排放，帶動電動車產業快速發展趨勢。6月30日雙方舉行正式交付儀式，能海除今年將建置完成300組充電樁、2024年完成7,116座充電樁外，更將強化能海EV-50輕型電動機車在全台的租賃及銷售業務，成為全台最大的快充式電動機車新霸主。

能海電能於今年4月26日與新加坡Seraya Partners基金旗下之亞斯銳能源公司(Astrid Renewables Private Limited)在台成立的優颺再生能源(股)公司簽訂電動機車充電椿(站)資產、營業、買賣的合作契約。

歷經二個月的戰略布局，6月30日由新加坡商Seraya Partners 執行長 Ivan Chern、能海電能董事長林純如代表簽訂第一批充電椿轉讓交易合約，充電椿交割數量達80座，後續將依規劃於今(2022)年底將達300座，至2024年達7,116座充電椿(共14,231支充電槍)，並將逐次交割轉讓，合作案總金額達新台幣20.7億元，藉由擴大台灣快充式電動機車營運的成功模式，未來將導入東南亞或其他地區，雙方共同攜手搶攻全球淨零排放商機。

機車快充充電站屬基礎建設，將影響能海及其他車商快充式電動機車的銷售。過去，能海自行籌資建置充電椿，如今與新加坡商的合作將加速能海快充充電站的布建，並帶動能海電動機車業績的大幅成長。依能海電動機車與充電站的比例，300站的充電樁將可讓能海增加至少15,000台以上的電動機車的銷售量。

能海電能將成為快充式電動機車新霸主

能海目前已在全台建置80座充電樁，尤其小琉球、綠島、金門、澎湖都已經完成充電樁基礎建設，離島充電網已臻成熟，除合作夥伴路得寶租賃公司專門使用充電式的電動機車作為主要的租賃營運工具外，也正積極搶佔離島電動機車市佔率，加上台灣本島部分大量充電樁的建置，可預見未來快充式電動機車的市佔率，將迎頭趕上目前的換電式電動機車。

除了充電樁的基礎建設外，能海也積極參與台南、屏東、金門等地區的地方共享計畫，放大充電樁的使用效益；且也與較偏遠的大學院校合作，進行校園機車共享計畫，共享專案採用EV-50輕型電動機車，讓學生可以不用購買機車，只要銅板價即可使用高機動性的交通工具，輕鬆來回校園與外宿點之間。

據了解，能海在電動機車租賃目前已投放超過400輛，7月1日台東21國際渡假村也將交付50輛，南投埔里國立暨南大學也將投放200輛，並將持續擴充。 能海EV-50輕型電動機車車價39,900元(需搭配電池分期)，是同級電動輕型機車售價最低，CP值最高的產品，目前全台已布建多家經銷商及銷售通路，未來待台灣本島充電網建置成熟後，快充式電動機車將提供消費者更多元的用車選擇。

能海藉由此次與新加坡商Seraya Partners的合作，對營運資金亦已規劃現金增資，將更積極擴展在台灣快充式電動機車市佔。近期亦在洽談券商輔導規劃登錄興櫃。