新一輪股王爭霸 誰奪冠？

【撰文／陳子榕】

台股週二(7/5)在美股休市下，走自己的路，台股終場收14,349點，上漲132點，成交量微幅擴增至2,573億。今最亮眼莫過於威盛集團，宏達電(2498)發表元宇宙手機，宏達電(2498)、建達(6118)、威盛(2388)、位速(3508)漲停，元宇宙浪潮來襲，投資人該如選擇在浪頭上的個股？

賽局中，最有名的理論就是「納許均衡」，所謂納許均衡就是「參賽者會猜測對方的行為，做出最佳的策略，則雙方決策的均衡點，就稱作納許均衡。」元宇宙就是下半年各大科技股成長的公約數。

元宇宙新賽局已經啟動，元宇宙到底有什麼魔力？值得FACEBOOK為元宇宙改名為Meta。根據研調機構Trend Force預估，2021年全球虛擬實境應用內容市場規模達21.6億美元，至2025年將達83.1億美元，年複合成長率40%。

元宇宙商機範圍廣泛，包括虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等穿戴裝置相關的零組件；再者，網路也是元宇宙概念不可或缺的元素之一，相關產業如: 5G、AI等；此外，各遊戲大廠與社交平台更是元宇宙的重要角色，還有區塊鏈、加密貨幣都是元宇宙的組成之一。現在我們就把眼光放在硬體上，也就是虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)等穿戴裝置相關的零組件。