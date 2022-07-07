最好的都破底 你還在期待什麼？

【撰文／張文赫】

從5月份開始，我在週刊就一路示警電子股的全面下修，尤其是在半導體相關的族群，從ABF載板三雄到IC設計的智原、茂達、創惟、新唐、聯發科，每一檔都是破底再破底。

半導體的泡沫破滅

目前電子產業最大的問題已經從終端消費低迷，庫存調整還沒結束，到現在半導體的泡沫破滅，從Intel到nVidia美國大型的晶片業者都開始示警，在經歷過疫情紅利之後，半導體景氣可能面臨泡沫，台股當中兩個最重要的觀察指標，一個是台積電，一個是聯發科。

我們先看台積電，從高點688元到7/5號的低點433元，跌幅已經將近4成，台積電不是護國神山嘛？發生什麼事？從外資分析師陸行之的問題中已經看出端倪，陸行之希望台積電不要在7/14日的法說會上浪費時間談第2季財報數字，要擔心的問題包括明、後年營收年複合成長率是否下修？重大客戶延遲或取消長約訂單是否有處罰？資本支出踩煞車的考量，以及產能利用率若下滑10～20%對毛利率的影響等四大議題。

所以我一直強調，股價反應的是未來，很多投資人還在認為本益比很低啊！今年還是持續成長啊！股價其實已經開始反應明年了，聯發科也是一樣，股價一度跌破600最低，跟去年底相比市值跌掉49%，但是你從聯發科目前公布的營收數字來看，5月營收金額創下歷史第三高成績；累計前5月營收達2474.12億元，毛利率也維持高檔，第二季獲利推估也可在創新高，股價卻是一路走跌，因為反應的是未來。