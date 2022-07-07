指數進入超跌區，選誰？

【撰文／王榮旭】

5月底6月初我在專欄分析大盤反彈滿足點約在16800，果真大盤從6月初16800跌到7/6低點13997，一個月多一點跌超過2800點，到底何時是底？我認大盤中空不變，短線與月、季線負乖離過大，距離月線差1300點、季線2100點，行情隨時會有技術反彈，不宜追空，先前提醒投資人反彈減碼拉高現金比重，空手者可以伺機介入搶短，手中股票已多者，仍須趁反彈時撿馬拉高現金比重，因為未來行情再起新主流通常與舊主流不同，有錢好辦事，空頭市場的反彈可以是一個月可以是一兩天，所以搶反彈手腳要快，避開上檔解套壓力太大的股票，例如陽明、聯發科、聯電投信前面買太多後來股價破底，任何反彈都會遇到投信解套賣壓，而且投信買盤如同雙面刃，買不上去將來轉賣就容易大跌，如同金像電、台半、德微、順德、漢磊都是投信反手大賣，短線跌幅超過2~3成比比皆是。

大盤下殺走勢抗跌，有機會成下坡主流

法人買盤不離不棄，且較無套牢壓力，是行情反彈時可選擇的標的，像是車電股智伸科(4551)走勢相對強，融資連三減，籌碼反而落入投信手中，自5月下旬布局，累計大買5112張，智伸科車用營收佔比約50%，電子、運動則佔比15%，醫療10%，先前因晶片產能吃緊及中國封城影響，汽車相關業務有在第二季落底，下半年出現明顯增溫，其餘電子類營收則維持雙位數成長，醫療基期最低成長動能最強，今年獲利有望優於去年水準10.47元，明年獲利上看13元，大盤這一波下殺，股價反而打出型態挑戰年線，偏多操作。