跌破萬四，如何以股換股？

【撰文／黃清照】

綜觀國際股市，道瓊自高點36952跌到29653，跌幅19.7%，那斯達克指數自16212跌到10565，跌幅34.8%，S&P500自479跌到362，跌幅24.4%，費半指數從4068跌到2386，跌幅達41%，那斯達克、費半成分股受升息影響最大，跌幅最深。大盤5月雖千點反彈，最高彈到16811季線，6月迎來更大一波修正，自高點16811跌到13997，跌幅2800點仍尚未止跌，若從元月高點18619計算，半年跌掉25%，融資從2843億大減到1931億，融資減幅達32%，指數已進入超跌區，但超跌並不代表可以隨時進場搶反彈，尤其是下跌時融資反而增加、以及法人調節股優先避開，先前看壞順德、德微、朋程、漢磊、嘉晶股價超漲，如今下跌也只是反應原本價值，高估IC設計及業績衰退股更不用說，股價腰斬後要站回去原本高點恐有難度。