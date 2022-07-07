通膨、升息見高峰 迎接中級反彈

【撰文／賴建承】

我回來了！3982個日子！繞了一圈，「終於」回到培育我的地方，歷經11年的上市櫃券商投顧的總經理，除了感謝兩家上市櫃公司老闆對我的厚愛外，也學習到更多更廣泛的資訊，但建承始終覺得遠離投資人太遠了，很多投資人與法人的資訊落差太大，經常吃悶虧，所以在行情轉弱之際，毅然辭去券商投顧的總經理，就是希望能有更多的時間放在投資人身上，在面對艱難行情下，請放心！有建承與你們同在。

全球股市在高通膨、升息、縮表、俄烏戰爭、經濟恐衰退等不利因素下，於上半年呈現大幅動盪，今年以來主要股市普遍跌幅均超過20%以上，熊市真的降臨了嗎？面對需求減弱與庫存過高壓力下，許多產業已發出供過於求的訊號，在剩下的半年裡，那麼多的挑戰與不確定因素該如何釐清，行情的規劃會是如何？同時那些產業是可正向看待的，均將於後文作剖析！

美國升息強度高峰將過

美國5月CPI依舊居高不下，年增率8.6%，核心CPI年增率6%，高於預期且創40年新高下，加上6月密大消費者信心指數50，創下歷史新低等衝擊，市場擔憂高通膨所引發的一連串緊縮恐造成經濟硬著陸，美股與台股均紛紛重挫。然而通膨數據是否在收資金後獲得控制呢？7月10日將是關鍵，倘若仍在高峰，筆者認為也不需過度擔憂，首先，是去年下半年開始通膨數據就已攀高，在基期相對高下數據難以締新猷。此外，西德州原油已自每桶122.1美元跌至7/5的99.5美元，芝加哥小麥期貨更由3月初高點以來重挫了44.3%，而其它商品原物料價格也紛紛滑落，故推估通膨壓力可望逐步減緩。美國聯準會於6/16升息三碼，將基準利率調升至1.5%～1.75%區間，根據利率預測點陣圖，2022年將達到3.25%～3.5%，暗示年底前剩下四次會議中將會再升息共約7碼，而下四次會議分別為7/28、9/22、11/3及12/15，筆者認為7月仍將升息3碼，9月則升2碼，而後續是否續升息取決於通膨數據，也就是本次升息循環最激烈的時刻將過去，因此，10年期公債殖利率已自高檔下滑，不過要特別留意債券殖利率是否會有倒掛之情況出現。