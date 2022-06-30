長虹李文造「房價還會漲」配息4.41元

【撰文／陳澤樂】

長虹建設 (5534.TW) 6月28 日召開股東會，2021年合併營收48.49億元。會中通過配發4.41元現金股利，配發率達100%，等於將獲利全數配息，令股東相當滿意。總經理李耀中也表示，未來5年獲利將來到高峰期，請股東拭目以待。

董事長李文造會後指出，長虹已備妥未來 5 年推案土地庫存，預估可推案量將達 1500 億元，並以商辦、住宅各占 5 成的產品規劃配置推案。

長虹建設股東會係由總經理李耀中主持，董事長李文造會後出面提出長虹營運展望，長虹持續入帳個案包括「交響苑」、「長虹雲端」、「長虹帝璽」，李耀中表示，長虹下半年將再推出2案，分別是新北新莊「長虹閲莊」以及台中梧棲「長虹天韻」，總銷共約52億元。下半年仍有完工新案挹注收益，以此估算，長虹建設今年業績有望優於去年，明年也將持續處於完工入帳的高峰，業績有望重回高檔水位。

李文造指出，2022 年影響台灣房市的有打房、升息、疫情、國際局勢變化等四大因素，造成整體房市今年「量縮」，後續發展上，只要疫情緩和，市場量能可望慢慢增加；至於房市價格走勢，過去1年營建成本漲了超過3成以上，還有材料漲了5成，樣樣都漲，非常驚人，加上工人難找、好的工地主任業內都到處挖角，在缺工、缺料等因素下，房價要跌不太可能。加上通膨因素讓成本漲增加 30-50%，因此看房價走勢會是緩漲格局。

長虹建設目前於台中、彰化、新北市、台北市等共約 13 個建案正在規劃、申請建照中。未來的購地推案計畫，李文造直言：「雖將稍微放緩，但仍持續規劃購入，像是近期就分批入手捷運A3站、新北大道1389坪土地，近日也購入台中梧棲第四期1303坪土地，集團未來5年將有約1500億元案量可售。