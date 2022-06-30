快訊

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

不斷更新／百里侯派誰爭霸？ 各黨縣市長提名名單一次看

元宇宙商機帶動下一波趨勢

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股周二(6/28)收15,439點，下跌108點，成交量2,333億元，盤勢弱中透強，屬於強勢回檔修正。這一波自6/1近期高點16,811點，向下修正到近期低點15,102點，融資餘額從2,418億元下降至2,095億元，減幅高達323億元；雖然指數不強，但已有些個股跌深反彈，因此建議投資人此時不宜再殺低手中持股。

強勢族群有威盛集團、貨櫃三雄、鴻海集團等，跌深強彈電子股有新唐(4919)、元太(8069)等。接下來，市場把眼光放在7/13要公布的美國六月份CPI數據，此數據的高低，將影響聯準會調升利率的幅度，預估市場在經歷過三月與六月的聯準會升息衝擊下，利空衝擊可望越來越小甚至鈍化，下檔風險已有限。

目前後疫情時代，投資人可聚焦在幾大投資標的：

新冠疫情後，居家辦公、線上學習、網路娛樂等趨勢不斷延伸，帶動寬頻網路需求。雖然全球疫情已暫時退燒，但新型變種病毒不斷出現，全球疫情不斷反覆捲土重來，導致許多企業員工在家工作比例大增，因此網通業者普遍認為，全球網路升級需求將延續。再加上多國政府有政策加持，更為網通注入一劑強心針。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1496期】

延伸閱讀

元宇宙手機首發，宏達電是噱頭還是創新？

NVIDIA與西門子深入合作數位雙生技術 以Omniverse平台創造工業元宇宙

期貨商論壇／宏達電期 擁題材

HTC首款元宇宙手機 高市打造產業生態系創造新商機

相關新聞

元宇宙商機帶動下一波趨勢

台股周二(6/28)收15,439點，下跌108點，成交量2,333億元，盤勢弱中透強，屬於強勢回檔修正。這一波自6/1近期高點16,811點

長虹李文造「房價還會漲」配息4.41元

長虹建設 (5534.TW) 6月28 日召開股東會，2021年合併營收48.49億元。會中通過配發4.41元現金股利，配發率達100%，等於將獲利全數配息

看陸供應鏈 台股要買誰？

台股這波最低跌到15102點，還會不會有更低?不知道，也不用去猜，台股淺碟市場，指數早已是外資的避險工具，從成交量觀察

新生技股王 掀比價行情

雖然融資已從元月2843億減到2096億，減幅26%大於大盤跌幅，但自15102低點反彈力道比預期弱，連10日線都站不太上去，電子股是這波重災區

IPC族群商機爆發 訂單旺

加權指數6/23回測去年5月大量低點15159，當時爆出七千億的大量，通常第一次跌破支撐都會先彈，反彈先觀察第一壓力區

漲價效應的雙面刃

漲價效應背後的最大原因就是需求遠大於供給，進而造成產品價格大漲，在生產成本不變下，或是有低價庫存的時候

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。