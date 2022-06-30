元宇宙商機帶動下一波趨勢

【撰文／陳子榕】

台股周二(6/28)收15,439點，下跌108點，成交量2,333億元，盤勢弱中透強，屬於強勢回檔修正。這一波自6/1近期高點16,811點，向下修正到近期低點15,102點，融資餘額從2,418億元下降至2,095億元，減幅高達323億元；雖然指數不強，但已有些個股跌深反彈，因此建議投資人此時不宜再殺低手中持股。

強勢族群有威盛集團、貨櫃三雄、鴻海集團等，跌深強彈電子股有新唐(4919)、元太(8069)等。接下來，市場把眼光放在7/13要公布的美國六月份CPI數據，此數據的高低，將影響聯準會調升利率的幅度，預估市場在經歷過三月與六月的聯準會升息衝擊下，利空衝擊可望越來越小甚至鈍化，下檔風險已有限。

目前後疫情時代，投資人可聚焦在幾大投資標的：

新冠疫情後，居家辦公、線上學習、網路娛樂等趨勢不斷延伸，帶動寬頻網路需求。雖然全球疫情已暫時退燒，但新型變種病毒不斷出現，全球疫情不斷反覆捲土重來，導致許多企業員工在家工作比例大增，因此網通業者普遍認為，全球網路升級需求將延續。再加上多國政府有政策加持，更為網通注入一劑強心針。