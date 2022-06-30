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看陸供應鏈 台股要買誰？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股這波最低跌到15102點，還會不會有更低?不知道，也不用去猜，台股淺碟市場，指數早已是外資的避險工具，從成交量觀察，最近跌勢見緩，但整體趨勢並不可能馬上反轉，指數可能進入箱型震盪的整理區間，此時選股重於選市，常言道：漲時看勢、跌時看值，此時押寶6月營收、第二季財報的個股才有機會。

五月台股迎來一波反彈，當時指數快上到萬七被季線反壓，那時候台股最強的族群是什麼?就是車用相關，尤其在汽車零組件，汽零股沉寂多年終於贏來大反彈，除了大陸政策大轉彎，政府補助汽車下鄉，下半年中國車市有望迎來轉單，陸股的浙江世寶(002703)、廣東鴻圖(002101)從去年開始股價就大漲一波，累計從2016年分別漲了302.3%、231%，漲幅相當可觀。因此，既然中國車市好，台灣供應鏈自然大受惠，此外台幣這波貶值相當嚴重，這也體現在第二季的季報中會有匯兌收益，而汽車零組件股挾帶著這兩個大利多，難怪成為台股五月黑馬，而這次隨台股破底，大部分股價也都修正到月線附近，我認為是相當不錯的一個買點，汽車零組件股如：東陽、昭輝、耿鼎、廣華、胡連等都是不錯標的，但我認為最強悍的應屬車燈族群，本期介紹兩檔受益黑馬股。

堤維西谷底復甦

AM車燈大廠堤維西(1522)是最早在5月發動攻勢的汽車零組件股之一，去年對汽車零組件股不容易，台幣走升、加上全球塞港使得海運價格飆漲，堤維西的業績也受到牽連，營收方面較前年成長15.06%，但因為匯率緣故，去年獲利0.62元較前年0.84元衰退26.19%。苦盡甘來，今年第一季出現逆轉勝，公司在推動車燈產品的CAPA認證、同時也加快車燈產品的發展速度，有效縮短新產品上市時間，並建置省人力及自動化生產體系，提升產出與生產效能，透過產銷大數據運算分析，精準預測市場季節性需求，提供客戶更及時的出貨要求，確保市場領先地位。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1496期】

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