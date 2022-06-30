新生技股王 掀比價行情

【撰文／王榮旭】

雖然融資已從元月2843億減到2096億，減幅26%大於大盤跌幅，但自15102低點反彈力道比預期弱，連10日線都站不太上去，電子股是這波重災區，反彈上檔賣壓沉重，除極少數如IPC工業電腦(另闢專欄分析)能族群性上漲外，其他電子次族群都維持輪跌走勢，權值電子持續遭外資調節，中小電子也很多都遭投信棄養結帳，盤面僅有與指數較無先關的能源、生技族群成資金避風港。

電費打破凍漲，再生能源商機旺

現在開始進入夏季用電高峰，經濟部宣布調漲電價，平均漲幅8.4%，其中以產業用電大戶電價調漲15%影響最大，缺電概念股買盤湧入，中興電今年綠能相關業務比重已超過六成，加上再生能源電站、電網所需設備需求持續暢旺，今年獲利有望維持雙位數成長，投信自4月進場後不離不棄，股價最高來到58.2元挑戰4月高點58.9元，已連續上漲三日，拉回找機會介入。全球加速風力發電佈建，指標股上緯投控三月從87.9元漲到145.5元，大漲超過六成，漲多高檔橫盤整理，今年全年獲利挑戰9元，投信同樣四月進場後持續加碼，股價站上所有均線。世紀鋼去年台北港新廠已完工，目前正建置五、六期廠房，預計明年底前完工，在手訂單包括PP、Jacket等能見度已到2024年，但因缺工影響訂單交貨遞延，股價測試2021年5月低點後反彈，今年缺電議題持續，能源股有望成為下波台股新主流。