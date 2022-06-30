IPC族群商機爆發 訂單旺

【撰文／王榮旭】

加權指數6/23回測去年5月大量低點15159，當時爆出七千億的大量，通常第一次跌破支撐都會先彈，反彈先觀察第一壓力區，前波低點5/12 15616是否能站上，再來就是月及季線壓力，6/25指數一度大漲300多點，但遇到前波低點15616留上影線，6/28~6/29連兩日又回吐300點，反彈力道薄弱，正規軍台積電站不回500元，聯電、聯發科除息完後持續貼息破底，貨櫃三雄除息行情也沒市場想像中強，反而是獲利不突出的元宇宙概念股宏達電、威盛、位速等出現強彈，正規軍反彈疲軟，資金轉進投機族群，可見盤勢仍偏空格局，大盤將來若無量反彈不上，勢必回測15159，守不住低點往萬五跌破，將有新一波修正。

虹堡受惠無接觸商機，今年成長翻倍

對於反彈行情如何操作？搶短是空手者的權利，但持股滿檔的投資人，反彈只能減碼拉高現金比重，要如何搶？搶跌深反彈但手腳要快，舉南電為例，6/27跌深反彈漲停，隔日大跌7%，賣得慢的人再套一次，友達自低點反彈1成，將來彈不上月線仍要跑，與其選跌深反彈股，不如選上檔套牢壓力較小的股票，先前看好的工業電腦走勢相對強，電子支付系統廠虹堡(5258)受惠疫情推動無接觸商機，非接觸支付的新服務模式是未來趨勢，就像元太受惠電子標籤趨勢，能夠快速、有效率更新貨架上標籤內容，不僅節省人力也能夠有效降低營業成本，股價從2020年20.6元大漲到219元，2年多頭漲了十倍，虹堡2021年電子金融交易終端機營收比重超過八成，受惠北美、歐洲金融支付設備的換機潮延續，加上下半年關建IC產能緩解，出貨狀況好轉，今年全年獲利挑戰五元水準，加上接到電動車充電應用市場訂單，將來想像空間大，股價5月起漲從33.3元漲到70.6元，走勢強於大盤，拉回偏多操作。