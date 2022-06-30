【撰文／張文赫】

漲價效應背後的最大原因就是需求遠大於供給，進而造成產品價格大漲，在生產成本不變下，或是有低價庫存的時候，往往帶動公司毛利率、獲利大幅跳升，「漲價效應」就是飆股的保證書，不過一但供需反轉後，當供給遠大於需求時，過去享受漲價的產品就會成為跌價概念，使得獲利大幅衰退，這是漲價效應背後的雙面刃，今年的IC設計、原物料類股就面臨到跌價的浪潮，反彈都是賣點，不是跌深的買點。

2018年被動元件漲價的啟示

為什麼漲價這兩個字會讓投資人這麼興奮，一定要從2018年被動元件的漲價潮說起。當年台灣被動元件產業受惠於日本大廠 Murata、TDK 等公司將其被動元件產品轉至汽車市場，進而使得台灣被動元件廠商得以受惠於轉單效應以及供需失衡的漲價效應來帶動營收成長，2018年成為台灣被動元件廠商非常豐收的一年，尤其是MLCC相關業者更是呈現欣欣向榮的繁榮景象，國巨(2327)股價漲到1310元，當年EPS 80元、華新科(2492)股價漲到491.5元，EPS 40元，就在市場一面看好時，過度的漲價再加上景氣突然急轉直下，導致庫存暴增，再加上因為當年市況太熱，多數廠商都增加供給端的產能，最終面對的就是跌價，2019年被動元件廠相當慘烈，營收、獲利出現大衰退，國巨最低跌到203元、華新科跌到119元才止穩，顧存調整經過整整2019、2020兩年才結束，即使2020、2021年的疫情帶動遠端商機，但股價再也回不到過去漲價的高點，現在IC設計、上游半導體材料以及原物料都面臨到2018年被動元件的問題。