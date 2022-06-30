蔡明彰觀點：全球大解封 IPC多頭新明星

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萬寶投顧蔡明彰強調，重大利空正在醞釀而多數人不知道的時候，股市跌最兇，以台股而言，從今年1月高點18,619點跌到6月低點15,102點，總計重挫3,517點，跌幅19％，接近20％跌幅的熊市門檻，這半年時間最大變化是通膨惡化牽動聯準會大幅升息，民眾消費需求被排擠，企業產品庫存上升、價格下跌，使得企業的盈餘下修，最終反映在股價大跌。

基本上，美股及台股已充分反映這個最重大的利空，同時多數人也知道手上的股票為什麼會跌，當利空被多數人了解，這樣的壞消息就不必再害怕了。

不過，要注意這個利空還有一個結束的動作，就是透過半年報的數字來下修企業盈餘展望，股價才能確定落底。

今年遭通膨排擠需求，以消費電子的手機、PC、電視、顯卡四大產品最嚴重，會逐漸擴散到上、中、下游客戶，被迫自第二季砍單，第三季調整庫存，因此將出現原本傳統旺季的第三季旺季不旺，恐使台股相關電子股錯過返校需求及聖誕節採購的二大商機。

萬寶投顧蔡明彰強調，由於電子股左右台股權重，台股落底取決電子股盈餘下修到什麼程度。其中，EPS下修幅度最大應是IC設計，因為過去二年受惠疫情紅利及供應鏈短缺，IC設計的EPS成長太快、太大，今年第二季開始供需反轉，產品價格鬆動，下半年EPS將快速下滑，使得當前的估值過高，股價下跌壓力沈重，有幾個原本市場極度看好的IC設計族群，現在也傳出盈餘下修。

MCU微控制器的盛群(6202-TW)，該產品占營收高達78％，疫情前2019年EPS 4.05元，成長到2021年9.04元，今年第一季EPS 2.27元，尚未明顯下滑，市場年初估2022年EPS 10元以上，但5月營收5.4億元，年減2.8％，已傳出MCU漲價漲不動，下半年可能跌價。盛群今年EPS下修至7元，今年盈餘呈現年衰退，股價自最高151.5元下跌40％。

歐盟決定從2024年秋天起，電子產品改用Type-C充電，使USB控制晶片的創惟(6104-TW)3月飆到333.5元天價，但長期利多不敵今年現實情況，第一季EPS 3.93元，平均一個月1.3元，但第二季起，4月EPS 0.85元，5月只剩0.49元，5月營收2.87億元，創近九個月新低，顯示盈餘快速下滑，原本市場估創惟今年EPS上看16元，恐將下修至10元以下，股價自最高點已下跌56％。

MOSFET也是大家認為中流砥柱的半導體族群，但大中(6435-TW)表示客戶調整庫存，第三季恐旺季不旺，大中去年EPS 13.09元，較疫情前2019年的6.16元，倍速成長，今年第一季EPS 5.26元創單季新高，因此市場估今年EPS上看18元，如今恐下修。

大中為MOSFET的績優生，將牽動富鼎(8261-TW)、杰力(5299-TW)、尼克森(3317-TW)、捷敏-KY(6525-TW)等走勢。

萬寶投顧蔡明彰強調，目前歐美已邊境解封，亞洲的日本、南韓、泰國、越南也紛紛解除限制，唯獨中國仍謹慎，但週二決定現行入境隔離14+7天放寬為7+3天，表示下半年全球大解封，將為經濟注入新動能，這部分成為台股新多頭明星，不用等大盤落底，解封概念股就可望提前走強。

為什麼中國放寬入境隔離影響很大？在疫情前，2019年中國出境旅遊人次1.5億，為全世界旅客人數第一大來源，入境旅遊人次一年1.3億，也是世界第一，現在歐美解封，人潮湧向機場、餐廳、戲院及其他娛樂場所，對工業電腦IPC需求三級跳成長，民眾到機場自助報到、劃座位、掛行李都採用IPC，到餐廳點餐用POS機，然後機器人送餐，可以避免與人接觸而染疫。

萬寶投顧蔡明彰強調，中國市場很大，解封後對IPC需求不亞於歐美，IPC是極少數電子次族群，破除第三季旺季不旺。

台股IPC龍頭樺漢(6414-TW)隸屬鴻海集團，表示在手訂單1,300億元，能見度到2025年。一個產業景氣好壞，看龍頭就知道答案，聯詠(3034-TW)遭砍單就表示面板驅動IC日子難過，但樺漢今年第一季EPS 2.97元，較去年同期2.02元，成長47％，5月營收84億元，年增13％，第一季是營運最低，第二季後逐季成長，第四季全年高峰，估今年EPS上看16元，較去年13.9元成長15％。

為何IPC受惠全球解封？觀察國內二大POS機廠商，振樺電(8114-TW)疫情前2019年EPS 6.13元，但2020年只有1.65元，2021年回到6.21元，顯示疫情衝擊POS機景氣，但今年第一季跳升至3.02元，創歷史單季新高，5月營收8.96億元，年增30％，原估今年EPS 8元，如今上修至12元。

飛捷(6206-TW)疫情前2019年EPS 5.12元，2020及2021年滑落至4元水準，但今年第一季1.92元，較去年同期0.6元，成長2.2倍，5月營收5.75億元，年增51％，接單已接到第四季，原估今年EPS 6元，如今上修至8元。

由於全球解封使得各大連鎖零售商、餐廳大量採用POS機，所以二大POS機振樺電、飛捷週三亮燈漲停，IPC整個族群下半年展望都不錯，廣積(8050-TW)、立端(6245-TW)、虹堡(5258-TW)，本益比都在10倍左右。

入境中國隔離天數少一半，台商及員工、商務客赴中國意願增加，航空股也受惠。全球客運航班運量，長榮航(2618-TW)略勝一籌，但兩岸航班華航(2610-TW)較多，華航短線漲升動能會較強。

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