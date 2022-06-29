綠能族群傳統旺季來了 大立光帶領光學股跌深反彈

撰文/陳子榕分析師

萬寶投顧陳子榕表示，台股周二(6/28)收15,439 點，下跌108 點，成交量2,333 億元，盤勢弱中透強，屬於強勢回檔修正。這一波自6/1近期高點16,811點，向下修正到近期低點15,102點，融資餘額從2,418億元下降至2,095億元，減幅高達323億元；雖然指數不強，但已有些個股跌深反彈，因此建議投資人此時不宜再殺低手中持股。

而在強勢族群有威盛集團、貨櫃三雄、鴻海集團等，跌深強彈電子股有新唐(4919-TW)、元太(8069-TW)等。接下來，市場把眼光放在7/13要公布的美國六月份CPI數據，此數據的高低，將影響聯準會調升利率的幅度，預估市場在經歷過三月與六月的聯準會升息衝擊下，利空衝擊可望越來越小甚至鈍化，下檔風險已有限。

萬寶投顧陳子榕建議目前後疫情時代，投資人可聚焦在幾大投資標的:

新冠疫情後，居家辦公、線上學習、網路娛樂等趨勢不斷延伸，帶動寬頻網路需求。雖然全球疫情已暫時退燒，但新型變種病毒不斷出現，全球疫情不斷反覆捲土重來，導致許多企業員工在家工作比例大增，因此網通業者普遍認為，全球網路升級需求將延續。再加上多國政府有政策加持，更為網通注入一劑強心針。

各國政府的網通政策：美國，預計八年投入650億美元擴大偏鄉寬頻連網的基礎設施，包括光纖及其他網路。英國2020年提出50億英鎊公共基金用於縮小城鄉數位落差，目標2025年至少85%居處有Gigbit寬頻可使用。德國，加速光纖、網路基建布局，目標2025年境內半數國土提供FTTH(光纖到戶)網路。法國，政府目標2022年全國網速要達到30Mbps，2025年完成全國FTTH(光纖到戶)覆蓋目標。西班牙，推動高速固網寬頻及5G通訊升級計畫，並推動農村網路補助。相關個股如智邦(2345-TW)、 智易(3596-TW)、 中磊(5388-TW)、昇達科(3491-TW)多可留意。

萬寶投顧陳子榕指出，國內能源政策，經濟部在今年6月21日預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，其中，在太陽光電方面，則是新增規範，要求新建、增建及改建符合「一定條件」的建築物，應於屋頂設置太陽光電發電設備，消息一出，帶動了太陽能族群全面上漲，如元晶(6443-TW) 、 茂迪(6244-TW)、 聯合再生(3576-TW)、 安集(6477-TW)等第三季可望持續看漲。

元宇宙題材熱度增溫；國際市場研究指出，元宇宙相關商機預計於2030年達到2,240億美元，應用在工作開會、社交交友、演唱會及現場活動，以及最期待能運用虛擬身份的情境，目前最夯的應用當中，則以NFT莫屬，調查結果，近五成元宇宙世代消費者體驗過NFT，「畫作」、「虛擬個人圖像」及「限量圖卡」等視覺產品。未來的應用將更為廣泛，正在起步期，股價亦剛剛萌芽，不妨趁低檔切入。

萬寶投顧陳子榕認為大盤落底後，個股先跌深反彈，選具前景個股逢低切入，不錯失彎腰撿讚石的好機會:

揚明光(3504-TW)，為元宇宙概念股，今年將積極拓展AR/VR虛擬及擴增實境光學零組件，以及車用、3D列印等等新產品事業之應用市場與客戶，並加強切入需要高精密模具與零組件的產業，進一步提升工業與企業用產品的比重。目前揚明光在AR/VR方面共有3家客戶，其中1家已經有在供貨，另外兩家客戶有機會在2022年底前或2023年陸續導入量產。

茂迪(6244-TW)，受惠經濟部公告，台灣未來屋頂設置太陽光電設備將成必要條件，且大型太陽能案場持續裝機，茂迪太陽能模組廠具有在地化就近供應優勢，加上矽晶圓、玻璃、EVA封裝材料等原料價格漲勢較去年和緩，有利於製造成本控管，今年第一季太陽能模組營運均優於去年同期，由於太陽能案場裝機需求仍佳，太陽能模組接單能見度也高，使茂迪上半年營運吃下定心丸。

漢磊(3707-TW)，為晶圓代工廠，現有產能維持滿載，隨著電動車的車用充電板及充電樁、太陽能逆變器等對碳化矽（SiC）拉貨回升，目前訂單排程已展延到明年上半年，將為營收及獲利再添成長新動能，看好現有產能供不應求，第二季營收可望改寫歷史新高。

當然，還有一些好股在指數往下修正之下，選具基本面佳且具籌碼優勢的好股，包含車電綠能、半導體、AI、低軌衛星、高傳輸運算等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入萬寶投顧陳子榕粉絲團，希望對讀者大眾，有其幫助。