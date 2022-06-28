蔡明彰觀點：融資殺過頭 長榮融資減肥到2年前20元水準

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，狂熱做頭、恐慌落底是股市不變的道理，台股自然人佔成交量比重63％，因此散戶的情緒成為大盤多空轉折的最重要關鍵。

代表散戶籌碼的融資餘額今年來大減727億元，但6月來減少高達310億元，等於近一半都在6月殺出，不少個股融資斷頭。

6月發生什麼事，讓散戶嚇破膽？6月10日美國5月CPI 8.6％創新高，6月16日聯準會升息三碼，市場瀰漫美國經濟衰退的疑慮，美股及台股都破底，台股測試去年5月的15,159點，最低跌到15,102點。

萬寶投顧蔡明彰強調，所有的重大經濟現象都有正反兩面，上週五發佈的美國6月PMI及6月消費者信心指數，最終數據都大幅低於市場預期，尤其備受關注的美國消費者對未來五年的通膨預期，在6月滑落至3.1％，也遠低於預期。

這一系列的數據顯示市場擔心聯準會大幅升息，壓抑通膨，使美國經濟衰退，但也會減少消費需求，最後通膨自然下來。

在美股反應正面現象，上週美股絕地大反攻，三大指數週線大漲5％～7％。台股殺融資，上週長黑337點，於是週一報復反彈，大漲244點，盤中站上15,616點。

15,616點是上次5月12日的支撐，在偏空的市場，過去的支撐會變成現在的壓力，所以仍要觀察大盤是否站穩15,616點，成交量必須放大到2,800億元以上。

萬寶投顧蔡明彰強調，這次台股反彈是跌深短線反彈或落底中期反彈，先從消息面分析，本週是美國5月個人消費支出PCE，這是聯準會關切的通膨數據，再考量即將美國國慶日連假賣壓，下半週台股反彈將有上檔壓力。

在7月27日FOMC會議之前，將公佈兩項最關鍵數據，7月8日的6月非農就業報告及接著發佈的6月CPI，這二個數據若低於預期，對股市才是利多，反之股市將只是跌深短線反彈而已，非農就業報告預期新增25萬人，前值39萬人。CPI最重要，市場估從5月的8.6％降至8.4％，如果6月CPI真的下降，表示通膨舒緩，台股就會進一步發展成中期反彈，不是沒有這種機會。

受經濟衰退影響，所有的大宗商品石油、金屬、黃小玉、棉花都在6月下旬出現一波大跌，照理會壓抑通膨。

再從籌碼面觀察，這次融資餘額最高2,990億元，在去年7月19日大盤接近18,000點，代表散戶狂熱的滿足點。現在融資餘額降至2,095億元，大減904億元，減幅高達30％，對比大盤從最高18,619點跌到15,102點，指數跌幅19％，融資減幅遠大於大盤跌幅，並且差距超過10％，依據過去歷史經驗，不管當時發生什麼重大利空，融資減這麼多，通常預告台股中期底部已靜悄悄來臨。

萬寶投顧蔡明彰強調，平常選股比大盤重要，現在是大盤比選股重要，當大盤未落底，再好的股票都棄息、貼息。聯電(2303-TW)、台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)就是最好的例子，但大盤穩住，週一就立刻轉強。

今年全球晶圓代工產能將年增14％，明年增幅收斂到8％，12吋成長18％，其中65％為28奈米以上成熟製程，今年消費電子終端需求疲弱，庫存上升，從第二季開始砍單，第三季將旺季不旺，晶圓代工成熟製程恐無法再漲價，因此聯電要完全填息不容易。

手機晶片大廠聯發科甚至長期底部未出現，因為非蘋手機的庫存非常嚴重，三星手機庫存5,000萬支，超出安全庫存的1.5倍，中國品牌手機庫存3,000萬支，需要二個月才能消化，因此聯電、聯發科要完全填息，只能寄望大盤中期反彈。

萬寶投顧蔡明彰強調，除了車用、高速運算、工業電腦少數電子次族群外，絕大多數都面臨第三季旺季不旺，股價反彈將有層層上檔壓力。

電子股強勢股轉向投機的元宇宙概念股，宏達電(2498-TW)、位速(3508-TW)、霹靂(8450-TW)缺乏基本面獲利能力，卻密集漲停，這是典型割韭菜手法。

現在歐美紛紛解封，消費人潮湧向機場、餐廳、戲院、娛樂場所，對工業電腦的需求大為增加，相關工業電腦公司第三季及第四季營運看好，包括振樺電(8114-TW)，今年EPS估12元，飛捷(6206-TW)估8元、廣積(8050-TW)、虹堡(5258-TW)、立端(6245-TW)都估5元，以目前價位計算的本益比僅10倍，雖然10倍本益比的電子股大有人在，但下半年還能成長，就只有工業電腦了。廣積、虹堡價位與宏達電不相上下，相當不合理。

貨櫃輪長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)在除息前殺融資，血流成河也不合理。6月來分別融資大減7.8萬張及5.1萬張。

長榮去年200元附近，融資最多34萬張，現在只剩14萬張，大減20萬張，融資使用率僅10％，長榮融資回到2020年年底價位20元相對水準，但2022年預估EPS 60元以上，是2020年5元的12倍，顯然散戶被馬士基示警運價看跌的消息嚇壞了，今年EPS是二年前的12倍，卻不敢用融資操作長榮。

計算與長榮同屬海洋聯盟的中國大陸中遠海控，在馬士基示警的同樣6月以來，從16元人民幣跌到目前的13.8元，波段下跌14％，但長榮波段重挫35％，陽明跌24％，萬海(2615-TW)跌31％，表示長榮、陽明已提前把殖利率18％～20％跌掉了，就是融資殺的。因此，週一陽明除息第一天漲停，週三除息的長榮也漲停，可望發動填息行情。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險