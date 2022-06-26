生技完勝6月股災 到底是怎辦到的？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，加權指數5月拉出1200點下影線，自低點反彈到季線16800位置，反彈漲點已滿足0.382，先前我多次提醒反彈要減碼持股，拉高現金比重5成以上，積極者可放空避險，果不其然進入6月後指數反轉而下，連破15616及15159兩道前波低點關卡，暫時守住萬五後反彈，止跌了嗎?我認為充其量是跌深反彈，5月CPI數據不如預期，為了抑制通膨FED宣布6月升息3碼，7月恐再升息3碼，在無條件打通膨之下，也不排除下重手升4碼，國際股市利空出不盡，現在說落底還太早。

大盤自18619高點拉回緩跌，如溫水煮青蛙，在萬六以上融資幾乎沒怎減少，直到6月這波台積電2330-TW殺破500大關、聯電2303-TW除息後貼息、聯發科2454-TW棄息大跌、欣興3037-TW抗跌變補跌、長榮2603-TW及陽明2609-TW先後破年線後，均線向下開花，法人散戶籌碼全面鬆動，融資才撐不住出現明顯減幅，先前專欄中我有提醒出現融資停損潮是落底訊號之一；大盤從18619跌到15102，跌了18.8%，融資餘額從2843億減到2104億，減幅25.9%，融資減肥已高於跌幅，止跌訊號滿足了嗎？從週線圖看，2020年3月、2021年5月兩次大跌，融資分別大減443億及562億，此次僅減301億仍遠不及前兩次，且成交量自去年7月後一路減，籌碼無法大量換手，市場還沒到真正恐慌，這波不管怎跌，都沒有見到大量跌停的情況，反而常有指數大跌，漲停家數甚至比跌停家數還多的情況，多頭不死空頭不止。

6月指數跌到去年5月大量低點15159附近反彈，並不意外，持股比重還是很高的還是要趁機減碼，拉高現金比重，因為15616以上套牢賣壓沉重，彈不上去下來恐往萬五跌破，更大一波的修正恐怕會開始，個股難免受拖累，僅少數如生技無關景氣下滑，大盤6月以來下跌9.7%，櫃買生技指數反而逆勢上漲8.7%，一來一回差了近兩成，生技再次成為空頭行情下的資金避風港，法人難以再拉抬上檔套牢一堆籌碼的電子或航運，部分法人轉進生技點火的跡象越來越明顯。

寶投顧王榮旭表示，生技行情往往由高價股帶動，生技新股王藥華藥6446-TW罕見血癌新藥Ropeg銷售優於預期，營收連兩月大跳升，單月營收站穩3億以上，今年前五月合併營收已創下歷史新高，隨著PV新藥納入聯邦保險給付，有助提升產品滲透率，以美國市場市場為例，預估有10萬PV病人以上，其中使用PV病患人數預估一成，一個療程為每年15.3萬美元，將可帶來15.3億銷售成績，加上歐洲市場想像空間大，股價創高到495元，投信6月進場拚季底作帳。

生技新股王行情燒旺醫藥股的比價效應，新藥股合一4746-TW、智擎4162-TW及寶齡1760-TW今年新藥各有重大進展，像是合一糖尿病傷口癒合新藥ON101在中國的藥證申請已經到最後階段，估計上市時間可望落在Q3季底，此藥的美國醫材藥證申請也有機會在Q3獲得FDA回復上市與否，股價往往提前反應，另外，授權丹麥藥廠的抗過敏新藥的2a臨床已解盲成功，預計即將認列約10億台幣的簽約金，可望貢獻合一EPS2.3元，股價往往提前利多，本周你是往季線突破，打破半年來下降趨勢，後勢看好，拉回找機會。

今年以來持續看好的美時1795-TW，旗下重磅血癌學名藥下半年將於美國上市，有助提升營收成長，今年全年獲利上看一個股本，股價沿著月季線往上漲，投信不離不棄，有機會挑戰去年高點157.5元；另外，投信6月進場的保瑞6472-TW今年持續強化CDMO水平整合，繼5月合併伊甸生醫竹北廠後，6月宣布60億元併購安成藥業，安成藥下櫃時市值約80億元，此筆投資可以說是撿到便宜，加上當時全年營收約8~9億，今年Q1營收已成長到22億水準，保瑞今年前五月營收20.69億，本業營收加上併購安成藥業績，明年業績有望挑戰百億水準，今年獲利上看13~14元，保瑞近年來透過併購加速成長，加上子公司保瑞聯邦將於今年第四季登錄興櫃，業內業外俱佳，長線看好。有持股問題的讀者，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可進行線上一對一諮詢。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險