美大基建 網通大成長來了

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台股周一(6/20)融資大減近90億，融資餘額創下近一年來的低點，加權指數周一創近期低點15,367點後，周二(6/21)出現破底翻，最終加權指數收15,728點，漲361點，成交量2,390億;

K線出線貫穿線，有望複製去年10月15日出現貫穿線後，指數大漲2,200點的彈升模式;這一波行情彈升可望至17,300點!

今年第三季為科技股旺季，有別於過往，在大陸封城之下，消費性電子產品訂單遞延至第三季出貨，再加上配合歐美的耶誕傳統旺季，通常在旺季來臨前的Q3，廠商會預先建立庫存以便提供給假期消費的人潮。2021年第四季因疫情的關係，美國的經濟復甦之路走得艱辛，2021年12月個人消費支出為16兆3,063億美元，較11月下降0.6%，顯示Omicron疫情、供應短缺及高通膨均影響民眾消費，衝擊2022年第一季消費者支出，不過在各國與O毒共存，陸續解封下，今年經濟可望呈現先蹲後跳走勢。

台股在全球通膨、聯準會升息3碼等國際利空中，上周失守萬六大關，不過有國家隊護盤，指數低檔有限；隨著法人半年報作帳行情以及近百億元現金股息月底前發放，將成為短線台股醞釀跌深反彈的助力，焦點將在台積電(2330)、聯發科(2454)等權值股，若這些重量級個股能順利填息，台股可望走出另一波彈升。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1495期】

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