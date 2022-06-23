指數創新低 空就對了別猶豫

【撰文／張文赫】

最近很多投資朋友私訊我，指數一路破底怎麼辦？滿手套牢股票，損失慘重怎麼辦？我都說：趕快反手放空別猶豫。然後大部分的都會說：謝謝老師！我等反彈賣掉。當場我就三條線，如果今天指數創新高，叫大家進場買股票，每個人都毫不手軟，勇敢追價。但是今天指數創新低，叫大家放空，很多人即使滿手套牢，也會催眠自己等反彈。

這個盤已經破底了啦！都還沒止跌，哪來的反彈？現在是放空最好的時間點，別再猶豫了。台積電(2330)都破500了，之前提醒在提醒的ABF載板再破底，智原(3035)再破底，IC設計一堆破底，我從5月中旬一路看空南電(8046)、欣興(3037)、智原、華擎(3515)、聯強(2347)、慧洋ky(2637)、茂達(6138)、創惟(6104)，每一檔都是破底再破底。

消費性電子修正還沒結束

目前電子產業最大的問題還是終端消費低迷，庫存調整還沒結束，南韓三星電子通知集團所有消費性電子事業群，全面向零組件供應商暫停採購，涵蓋智慧型手機、電視、顯示器等，震驚業界，三星是全世界最大的消費性電子廠商，一旦停止採購零組件，就可以知道消費性電子的庫存問題有多嚴重！既然要調整一定是整個供應鏈都要調整，以智慧型手機為例，佔成本比重最高的晶片和手機鏡頭當然首當其衝，其中股價還在相對高點的玉晶光(3406)股價就有下修空間，而原本市場期待的VR市場，也就是元宇宙概念股，更是需求疲軟，對於鏡頭廠商的營收獲利成長無疑雪上加霜。