空頭市場震撼教育 生技成資金避風港

【撰文／王榮旭】

加權指數5月拉出1200點下影線，自低點反彈到季線16800位置，反彈漲點已滿足0.382，先前我多次提醒反彈要減碼持股，拉高現金比重5成以上，積極者可放空避險，果不其然進入6月後指數反轉而下，止跌了嗎?我認為頂多只有反彈，5月CPI數據不如預期，為了抑制通膨FED宣布6月升息三碼，7月不排除再升息2碼或3碼，國際股市利空出不盡，大盤自高點修正緩跌，行情如溫水煮青蛙，指數連跌數日，融資撐不住才出現明顯減幅，先前提醒止跌訊號須留意融資餘額。大盤從18619跌到15367，跌了17%，融資餘額從2843億減到2227億，減幅21%，融資減肥已高於跌幅，止跌訊號滿足了嗎?從週線圖看，2020年三月、2021年5月兩次大跌，融資分別大減443億及562億，此次僅減194.95億仍遠不足前兩次，且成交量自去年7月後一路減，籌碼無法大量換手，6月指數跌到去年5月大量低點15159前反彈，並不意外，但若15159守不住甚至往萬五跌破，更大一波的修正恐怕會開始，個股難免受拖累，僅少數如生技無關景氣下滑，大盤6月以來下跌6.4%，櫃買生技指數反而逆勢上漲8.54%，有機會成為資金避風港，最近確實也見到法人的影子。

OTC生技指數走勢優於大盤

今年持續看好的美時(1795)，旗下重磅血癌學名藥下半年將於美國上市，有助提升營收成長，今年全年獲利上看一個股本，股價沿著月季線往上漲，投信不離不棄，有機會挑戰去年高點157.5元。生技新股王藥華藥罕見血癌新藥Ropeg銷售優於預期，營收連兩月大跳升，單月營收站穩3億以上，今年前五月合併營收已創下歷史新高，隨著PV新藥納入聯邦保險給付，有助提升產品滲透率，以美國市場市場為例，預估有10萬PV病人以上，其中使用PV病患人數預估一成，一個療程為每年15.3萬美元，將可帶來15.3億銷售成績，加上歐洲市場想像空間大，股價創高到495元，投信6月進場拚季底作帳。