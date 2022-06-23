電子成重災區 下半年網通逆勢突圍

【撰文／王榮旭】

科技股受到升息影響最大，舊主流如IC設計、晶圓代工、ABF族群上檔壓力大，只有少數抗跌的股票，如同我先前講過的網通、車電族群，過去兩年因晶圓代工產能供不應求，部分產能受限無法出貨，今年產能已逐漸開出，業績將超越去年，下半年電子股行情重點應放在新主流。網通股4、5月營收受到中國封城影響出貨遞延，中磊因產能在蘇州受中國封城影響較小，Q1轉型有成，單季ESP 1.29元相比去年同期0.56元翻倍成長，今年受惠Wi-Fi 6成為主流，加上美國基建商機，營運有望逐季成長，投信6月進場布局，股價這波相對抗跌，股價領先站上所有均線。

網通股緩步墊高，投信季底作帳

智易5月營收42.47億創歷史新高，主要因昆山廠4月受到中國封城影響造成出貨遞延，6月營運已恢復正常，今年下半年在寬頻產品進入旺季，營運有望逐季看漲，為了因應美國乾淨網路政策，智易預計提高越南廠產能，未來比重有望調高到6~7成，今年全年獲利上看 9元以上，本益比不到15倍，投信自4月進場後不離不棄，股價有機會挑戰今年高點139元再創新高。智邦去年受到零組件缺料問題影響，今年受惠零組件緩解，3月營收67.5億創歷史新高，4、5月營收維持高檔，智邦白牌交換器在全球市佔位居第一，隨著資料中心流量與日俱增，交換器升級需求同步上升，公司目前訂單能見度仍高，今年上半年新增2條產線，客戶包括Meta、Amazon於400G交換器比重提升，全年營運成長上看雙位數，今年全年獲利挑戰一個股本，投信自四月以來大買1萬張，長線看好。