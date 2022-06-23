大盤急殺正是以股換股大好機會

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

大盤先前看好反彈千點行情，指數反彈0.382後季線上不去，指數再跌破5/12低點15616，最低來到15346點，指數僅小跌300多點，融資卻出現明顯減幅，6/16減49.46億，6/17減38.41億，6/18減89.97億，6/19減34.72億，連續四天合計減212.56億，市場資金輪動相當快速，主要是上檔套牢不肯賣，投資人見紅又去追，多殺多引發超跌，估計融資減到6/24將出現中級反彈，先前我不斷提醒投資人避開高估股，縱然有反彈仍需站賣方，尤其融資嚴重套牢者，如航運股三雄、散裝航運、高估IC設計及業績衰退股 如NB、TV、手機、顯卡等。反而留意布局低估業績股，這波修正反而抗跌，套牢籌碼相對少，將來行情反轉就容易上攻，如同我先前看好車電股的富鼎、尼克森、大中、杰力、捷敏、希華、晶技、台半、凌通、立隆、立敦，汽車零組件去年因車用晶片產能大缺，尤其近日台幣貶值，更有利汽車零組件族群，如堤維西、東陽、耿鼎、倉佑等，此波大盤下殺，好股壞股都受影響，反而是以股換股好機會。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1495期】

延伸閱讀

聯發科小金雞達發 登興櫃股王

報酬指數27日起即時公布

台積電股價494.5元創波段新低 市值降至12.82兆元

李克強視察河北 指示糧食供應充裕穩物價

相關新聞

美大基建 網通大成長來了

台股周一(6/20)融資大減近90億，融資餘額創下近一年來的低點，加權指數周一創近期低點15,367點後，周二(6/21)出現破底翻

指數創新低 空就對了別猶豫

最近很多投資朋友私訊我，指數一路破底怎麼辦？滿手套牢股票，損失慘重怎麼辦？

空頭市場震撼教育 生技成資金避風港

加權指數5月拉出1200點下影線，自低點反彈到季線16800位置，反彈漲點已滿足0.382，先前我多次提醒反彈要減碼持股，拉高現金比重5成以上

電子成重災區 下半年網通逆勢突圍

科技股受到升息影響最大，舊主流如IC設計、晶圓代工、ABF族群上檔壓力大，只有少數抗跌的股票，如同我先前講過的網通、車電族群，過去兩年因晶圓代工產能供不應求

大盤急殺正是以股換股大好機會

大盤先前看好反彈千點行情，指數反彈0.382後季線上不去，指數再跌破5/12低點15616，最低來到15346點，指數僅小跌300多點，融資卻出現明顯減幅

蔡明彰觀點：15,159點、14,732點 多方存亡二道關卡

萬寶投顧蔡明彰強調，美國經濟衰退會來嗎？連續二個季度GDP負成長就符合經濟衰退的定義，時間有可能發生在今年第四季到明年第一季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。