大盤急殺正是以股換股大好機會

【撰文／黃清照】

大盤先前看好反彈千點行情，指數反彈0.382後季線上不去，指數再跌破5/12低點15616，最低來到15346點，指數僅小跌300多點，融資卻出現明顯減幅，6/16減49.46億，6/17減38.41億，6/18減89.97億，6/19減34.72億，連續四天合計減212.56億，市場資金輪動相當快速，主要是上檔套牢不肯賣，投資人見紅又去追，多殺多引發超跌，估計融資減到6/24將出現中級反彈，先前我不斷提醒投資人避開高估股，縱然有反彈仍需站賣方，尤其融資嚴重套牢者，如航運股三雄、散裝航運、高估IC設計及業績衰退股 如NB、TV、手機、顯卡等。反而留意布局低估業績股，這波修正反而抗跌，套牢籌碼相對少，將來行情反轉就容易上攻，如同我先前看好車電股的富鼎、尼克森、大中、杰力、捷敏、希華、晶技、台半、凌通、立隆、立敦，汽車零組件去年因車用晶片產能大缺，尤其近日台幣貶值，更有利汽車零組件族群，如堤維西、東陽、耿鼎、倉佑等，此波大盤下殺，好股壞股都受影響，反而是以股換股好機會。