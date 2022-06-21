蔡明彰觀點：15,159點、14,732點 多方存亡二道關卡

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美國經濟衰退會來嗎？連續二個季度GDP負成長就符合經濟衰退的定義，時間有可能發生在今年第四季到明年第一季，因為聯準會升息力道最重在今年第二季及第三季，5月升息二碼、6月升三碼，第二季共升息五碼。

由於CPI在秋天前仍有創高的可能，所以預測7月再升三碼、9月升二碼，第三季共計五碼。貨幣緊縮對經濟衝擊延後在第四季反應，又去年第四季GDP年成長6.9％，基期高使得今年第四季GDP由正轉負的機率大。

美國經濟衰退的效應是美股四大指數破底，而且自高點來都下跌逾20％，落入技術面熊市，於是台股跟進破底，失守前次低點15,616點，台積電(2330-TW)也出現4字頭，但是台灣經濟只是減速並非衰退，去年經濟成長率6％，央行最新今年預測經濟成長率下修至3.75％，確定不保4，仍是正成長趨勢，結論台股雖破底，但績效優於美股。

台股自最高點18,619點以來下跌17％，如果符合下跌20％的熊市定義，必須跌破14,895點，而在之前去年5月低點15,159點是另一道強力支撐。同時，2020年收盤指數14,732點，台股把2021年全年漲幅的3,486點全部跌光，已經很慘了，進一步要跌掉2020年的漲幅，會有很強的抵抗，因此在14,732點會有很多的買盤進場，這價位接近自高點18,619點修正20％的熊市門檻。

結論是現階段台股四面楚歌，有可能打入熊市，但危機就是轉機，15,159點及14,732點，這二道支撐是多方的存亡絕續關頭。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股是否躲過熊掌，陸股可做參考。上證指數自最高3,731點下跌11％，距離熊市還很遠，去年中國GDP成長8.1％，今年封城，估計降至4.5％～5％，所以也是減速不是衰退。

陸股今年績效勝過歐美股市，密切注意陸股若抗跌甚至逆勢表現，將會加強台股不會淪落熊市的信心，這個很重要，現在投資人非常擔心美國經濟衰退會將台股帶入熊市，可是看到陸股抗跌，就會相信台股跌到上述二個關鍵價位，反而是天上掉下來的禮物。

股市市場心理有時會自我實現，越來越多人相信台股會複製陸股抗跌模式，對台股破底就不再恐懼了。

股災的源頭在美國，美國上次升息三碼在1994年11月，聯邦基金利率由4.5％升至5.5％，90年代初期波斯灣戰爭，汽油大漲，失業率上升，老布希總統沒連任，柯林頓上台擺脫經濟衰退，1994年GDP漲到4％，經濟過熱、工資上升、通膨惡化，因此聯準會密集升息，升息後美股下跌，但升息週期結束，1995年開始，美股一路走強，因而在升息三碼、美股大跌時進場的投資人證明是後來的贏家。

聯準會升息三碼，應該還有7月27日一次，7月中旬發佈了6月CPI，若高於5月的8.6％就毫無懸念。換言之，6月CPI比FOMC決策更重要，從現在到7月中旬發佈CPI還有段時間，台股不會直接下探低點，跌深短線反彈的機率較高，但恐怕站不上萬六關卡。

萬寶投顧蔡明彰強調，現階段現金及耐心是投資人最大本錢，持股比例應嚴格控管在三成以下，保留七成現金，一旦15,159點及14,732點失守，就增加持股比例。

今年產業景氣的震央在消費電子。產業衰退三部曲，終端需求疲弱，使產能過剩、產品價格下跌是第一部曲，其次是去化庫存、對供應鏈砍單，最後是廠商削價競爭。

這次消費電子重災區是手機、PC、面板、板卡四大產業，目前第一及第二部曲都已出現，剩下削價競爭就是股價落底。

全球消費電子龍頭三星電子停止對供應鏈採購零組件到7月底，解讀三星去庫存大砍單，衝擊三星供應鏈，不僅影響第二季財報、第三季財報也不妙。

台股影響比較大，是NOR Flash的華邦電(2344-TW)，面板驅動IC的聯詠(3034-TW)、敦泰(3545-TW)，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)，Mini LED驅動IC的聚積(3527-TW)、PCB的華通(2313-TW)，被動元件的國巨(2327-TW)，少了三星訂單是否被迫接低毛利訂單來填補產能。

萬寶投顧蔡明彰強調，由於三星是全球最大智慧型手機面板、記憶體、電視的生產商，對這些消費電子供應鏈大砍單，就表示產業景氣看壞，雖不是三星的供應鏈，但是生產相同零組件股價也要小心。

例如，三星是全球第一大NAND flash廠商，砍單後不會轉單給群聯(8299-TW)，群聯產品也會有景氣的疑慮，更不用說與智慧手機相關的立積(4968-TW)、宏捷科(8086-TW)、穩懋(3105-TW)，產業基本面雪上加霜了。

擔心美國經濟衰退，原本投資景氣較看好的ABF三雄欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)，在15,616點破底後，抱不住籌碼了，所以這二類景氣股開始補跌，也反映台股有可能再殺低的信號。

ABF三雄及貨櫃三雄是有獲利的紮實基本面，如今被提款就表示其他看好的第三代半導體、低軌衛星、伺服器、車用電子遲早也會同樣補跌，所以不排除最看好的族群一一輪流補跌。往好的角度思考，有EPS的股票紛紛豎白旗投降，也將籌碼做最徹底的清洗，跌過頭、跳樓大拍賣就是最強的底部進場訊號。

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