ABF三雄崩盤 下一個補跌三雄是誰?

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美國5月CPI達8.6％，CPI數據再創40年來新高，FED如市場預期升息3碼，以利空出盡來解讀對嗎？恐怕是利空出不盡，頂多只有跌深反彈。美國將在11/8舉行期中選舉，在高通膨引發民怨的情況下，拜登選舉壓力大，將高通膨問題甩鍋給鮑爾，聯準會在7~9月將強打通膨，Q3電子旺季效應恐泡湯，美股已進入熊市，升息造成消費者信心指數創歷史新低，科技股首當其衝，那斯達克及費半指數再破底，今年以來已經大跌3成，台股與美國科技股連動性高，今年台股僅跌12%相對抗跌，另外，產業結構也是以科技股為主的韓股指數自3316跌到2436，跌幅達26%，台股真能獨善其身？還是終將補跌？我認為是後者。

5月份台股雖拉出1200點下影線，但整個月僅上漲200點，如今6月還沒過完已跌800點，如同3月、4月走勢翻版，當時拉出千點下影線，4月緊接大跌千點，我在5月中下旬提醒：「勿把反彈當作回升，16800已是滿足點，量價背離下指數難過季線，量是價的先行指標，無量反彈是開啟人道走廊逃命。」

反彈漲很急很快，但大多看的到吃不到，IC設計矽力-KY6415-TW、信驊6274-TW、創惟6104-TW、晶宏3141-TW、天鈺4961-TW反彈無力，晶圓代工今年訂單仍滿載，台積電2330-TW、聯電2303-TW、力積電6770-TW反彈一下子，遇到利空上就跌回來，世界5347-TW營收創高一樣破底，記憶體南亞科2408-TW、群聯8299-TW、晶豪科3006-TW低本益比照樣破底，5月份反彈千點正規軍討不到便宜，只有一些籌碼乾淨小型股容易點火，大盤不好下主力越做越短，一般人與其搶反彈冒著再背套一次的風險、不如拉高現金比重、靜待落底才能搶到下次財富重分配機會。

王榮旭認為未來台股有兩種走勢。第一種是直接下殺趕底，大盤這波下殺跌幅約17%，融資減幅與跌幅相當，六月下殺融資不減反增，指數雖接近前低，但並沒有恐慌性殺盤賣壓，套在高檔籌碼不願認賠殺出，一旦反彈幾天就容易被賣下來。ABF載板三雄基本面法人清一色按讚，讓投資人信心大增，但南電8046-TW及景碩3189-TW跌破年線後一路沿月線盤跌破底，融資不減反增，欣興3037-TW力守年線以上抗跌，更獲融資青睞，但我過去一個月我不斷提醒ABF龍頭股已經破線，在空頭市場籌碼及技術面比基本面重要，欣興抗跌不代表不跌，結果昨天跌破頸線及年線，半年多的頭部成型，今天馬上再一根破底。

基本面越好，籌碼越不願停損，上檔越套越重，最後下檔買盤撐不住，恐怕就是再殺一波，過去一年多來的晶圓代工、矽晶圓、CCL等基本面越好，籌碼套牢壓力就越大，反彈逃命，非電子也有破線大量套牢籌碼鬆動的情況，例如貨櫃輪，長榮2603-TW去年全年EPS大賺45.57元，今年Q1 EPS 19.16元，單季獲利持續成長，營收同樣持續創高，但去年6~7月市場瘋追逐後崩跌一波，股價打底一年時間，雖力守年線，也回不到去年高點，這兩天年線失守，再套一次的籌碼壓力更大了；大盤其實就是一檔股票，自2020年8523起漲，兩年時間漲了120%就像一檔飆股，當時在起漲前，台也是經過恐慌性殺盤籌碼換手後，才真正走出空翻多的行情，這次也是一樣，只有市場恐慌籌碼大量停損底部訊號才會浮現。

若不能急殺出量以跌止跌，另一種走勢就是跌一段反彈一段，反覆震盪打底，讓籌碼沉澱，以時間換取空間，這種走勢看勢比較不痛，但卻是最磨人，而且容易追高殺低，多空雙殺，例如，近日表現強勢車用零組件，籌碼先前經過長時間沉澱，主力一點火容易拉出3~5成的走勢，堤維西1522-TW自20元漲到28元，波段漲幅4成，高檔整理後再攻，6/13最高漲到32.85元爆出大量上影線，隔天回檔最低跌到27.2元，高低點價差高達5.65元；耿鼎1524-TW也因漲多遭處置分盤，分盤一結束後同樣爆出17萬張的成交量，股價開高走低跌7.5%，個股多空行情反轉相當快速，投資人要能在這種行情獲利不易，更何況這只是台股1700多檔裡少數能走出波段的族群；買買買的人一直都不是股市贏家，只有避開空頭存活下來的人，才是下波多頭再起的大贏家，手上持股若讓你輾轉難眠，不如想辦法調整，提高存活機會。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險